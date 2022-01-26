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Yaramazlara biraz batar!

İlaççının talepleri: Avro kurunda yüzde 40 artış, sene içinde ikinci güncelleme

Türkiye’de ilaç fiyatları için kullanılan avro kuru yılda bir kez; şubat ayında güncelleniyor. Geçen yıl bu rakam 4,57 olarak belirlenmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı zorladığı faiz indirimleri nedeniyle gerçek avro kuru sene içinde 20 liranın üzerine kadar çıktı. Güncel avro kuru ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur arasındaki farkın bu kadar açılması ise ilaç tedarikinde önemli sorunlara yol açtı.


Güncel avro kuru ocak ayı itibarıyla 15,30’un üzerinde.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel sekreteri Savaş Malkoç ise geçen yıl 4,57 liraya sabitlenen avronun bu yıl 6,40’lar seviyesine gelmesi gerektiğini söyledi.

BloombergHT canlı yayınında konuşan Malçok’un değerlendirmeleri şöyle: “Sektör maruz kaldığı yüzde 100 maliyet artışına karşın ilaç, geçen yıl şubat ayında belirlenen kurdan fiyatlandırılmaya devam etti. Bu durum sektörü iki türlü olumsuz etkiliyor. Sektör, devlete her türlü fedakarlığı yaptı. Yıl içindeki artışlar nedeniyle bu yıl, yıllık artışın yanı sıra bir kez daha güncelleme istiyoruz. Çünkü bu koşullarda arge konusunda yakalanan trendin sürmesi zorlaştı.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) verilerine göre Türkiye ilaç pazarı 2020’de 47,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Kurla doğrudan bağlantılın olan ithal ilaçların payı ise 23,6 milyar lira.

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