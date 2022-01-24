TEİS Başkanı Saydan: Kur artışını bekleyen firma ve dağıtımcılar ilaç stokluyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç yokluğunun eczanelerden değil, stok yapan bazı firma ve dağıtım şirketlerinden kaynaklandığını söyledi.

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Özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri, grip ilaçları, bazı tansiyon ve onkoloji ilaçları rafta kalmadı.

Saydan Sağlık Bakanlığı’nın takip sistemiyle, ilaç akışını kesen ya da azaltan firmaların tespit edilmesi çağrısında bulundu.

Şubat ayında gerçekleşecek ilaç avro kuru güncellemesi öncesinde, her yıl olduğu gibi yine ilaç tedariğinde sorun yaşanıyor. Saydan, şöyle devam etti: “Fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç, firmalar ve ecza depoları tarafından eczanelere tevzi olarak, yani kısıtlı sayıda gönderiliyor. Bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. Hastalar mağdur oluyor.”

‘Bazı ilaç firmaları ve dağıtım kuruluşları stok yapıyor‘

İlaç yokluğunun kaynağının eczaneler olmadığını vurgulayan Saydan, yazılı açıklama yayınlayarak şunları söyledi: “Üç, beş adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilaçlar hasta mağduriyetine neden oluyor. Şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebiliyor. Bu da bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor.

Yani avro artışı beklendiği için ilaç üretim ve ithalatının ertelenmesine bağlı olarak ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tutmalarından dolayı piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı bir artış yaşanıyor.”

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını belirten Saydan şöyle devam etti: “TEİS olarak; vatandaşın mağdur olmaması ve eczacıların töhmet altında bırakılmaması için, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç takip sistemi üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz.”