Ukrayna ve Fitch etkisi: Borsa İstanbul’da sert satış dalgası

Rusya- Ukrayna krizi sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası Borsa İstanbul’a da yansıdı. BİST 100’de öğle saatleri itibariyle kayıplar yüzde 3,5’i geçti.

Borsa İstanbul’daki kayıpta ayrıca kredi derecelendirme kurumu Fitch’in kararı da etkili.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Fitch cuma günü Türkiye’nin Temmuz 2019’dan beri devam eden BB- kredi notunu B+’ya indirmiş, not görünümüyse negatifte bırakmıştı.

Rusya aksini iddia etse de ABD tarafından, Rusya’nın kısa süre içinde Ukrayna’ya girebileceği yönünde açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçen haftayı 2051 puandan kapatan BİST 100’de günün ilk yarısında görülen en düşük seviye 1977 puan.

Kayıp tüm endekslere yayılmış gözükürken, bankacılık tarafından da yüzde 3, sanayi tarafında ise yüzde 3,5 aşıldı.

Yurt içi piyasada gram altın 808 lira seviyesinde hareket ederken, dolar 13,56, avro ise 15,34 TL seviyesinde.

Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle ayrıca açık olan bütün piyasalarda ekranlar bugün kırmızı. Avrupa tarafında kayıplar ortalama yüzde 3 dolaylarında.