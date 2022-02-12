Fitch, Türkiye’nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Temmuz 2019’dan beri devam eden BB- kredi notunu B+’ya indirdi. Not görünümüyse negatif.

Fitch, 2 Aralık 2021’deki değerlendirmesinde, Türkiye’nin kredi notunu BB- olarak teyit etmiş, kredi not görünümünüyse ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirmişti.

Kuruluş, buna gerekçe olarak, zamanından önce yapılan faiz indirimlerinin yurt içinde güveni zedelemesini göstermişti.

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zoruyla geçen yıl eylülde faiz indirimlerine başlamış, politika faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e çekilmişti. Ancak hükümetin beklentisinin aksine bu hamle hem döviz kuru ve enflasyonu uçurmuş, hem de vatandaşın kullandığı krediler dahil tüm faizlerin yukarı gitmesine neden olmuştu. Hükümetse TL’deki kayıpların önüne geçmek için kur korumalı mevduat ürününü çıkarmıştı.

BloombergHT’nin haberine göre Fitch son yayımladığı raporda, finansal stres dönemlerinin, Türkiye’de kırılganlıkları artırdığı vurgulandı.

Raporda, takip edilen politikanın enflasyonu düşürmesinin beklenmediği belirtildi.

Türkiye son dönemde Çin’den feyz alınan yeni ekonomi modelini deniyor. Bunda cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor.

Raporda “Türkiye’nin genişletici para politikası bileşimi, enflasyonu yüksek seviyelerde tutabilir, güven ortamını baskılayabilir ve uluslararası rezervler üzerindeki baskıları yeniden alevlendirebilir” ifadeleri kullanıldı.

Siyasi gelişmelerin, Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltme kabiliyetini sınırladığı belirtilen raporda, kur korumalı mevduat ürününün yüksek enflasyon ortamında güveni sağlama kapasitesinin ‘sınırlı’ olduğu kaydedildi.

Fitch’in raporunda, Türkiye’de yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 38 olurken, bunun gelecek sene yüzde 28’e inebileceği öngörüldü.