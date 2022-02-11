ABD’ye göre Rusya, 10 gün içinde Ukrayna’yı işgale başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bitmeden Ukrayna’yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

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Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.

Sullivan, “İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki oyunlar bitmeden başlayabilir” dedi.

Çin’deki 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.

ABD ile NATO müttefiklerinin olası bir işgal karşısında en ağır yaptırımlar ve diğer yollarla Rusya’ya karşı tepkisini ortaya koyacağına vurgu yapan Sullivan, Rusların Ukrayna’ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgalin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Sullivan ayrıca, Rusların Kiev’e yönelik ani bir saldırı ile Ukrayna’nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, gelecek 24 saat ile 48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, Ukrayna’da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

ABD Donanması dört muhrip gemisi gönderiyor

ABD donanmasının, Rusya ve Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa olan 6’ncı filoya dört muhrip gemi gönderdiği bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetleri’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “ABD Donanması muhripleri USS Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa operasyon bölgesinde faaliyet gösterecek. Görevleri boyunca, ABD Altıncı Filosu’nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi donanma faaliyetine katılacaklar.”

Gemilerin, Virginia’nın Norfolk Limanı ile Florida’nın Mayport Limanı’ndan ayrıldığı belirtilen açıklamada, konuşlandırmaların Rusya’nın atacağı herhangi bir adıma karşı olmadığını ancak 6’ıncı Filo’ya ‘ek esneklik sağlamak için’ yapıldığı ileri sürüldü.

ABD’nin Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu Neptune Strike-22 tatbikatı amacıyla Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.

Neptune Strike-22 tatbikatı 4 Şubat’ta bitmişti.

Polonya’ya 3 bin ilave asker

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, krizi tırmanması üzerine Polonya’ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, “Başkan’ın direktifi üzerine Bakan Austin bugün Fort Bragg’da konuşlu 82’inci Hava İndirme Tümeni’nden geriye kalan 3 bin askerin de Polonya’ya sevk edilmesi talimatını verdi” dedi.

Birliğin gelecek günlerde bölgeye intikal edeceğine işaret eden yetkili, daha önce aynı tümenden 1700 askerin Polonya’ya sevk edildiğini, bununla birlikte 82’inci Hava İndirme Tümeni’ndeki tüm askerlerin bölgeye sevk edilmiş olacağını ifade etti.

Birliğin, Afganistan çekilme sürecini komutan eden Tümgeneral Christopher Donahue tarafından komuta edildiğini aktaran yetkili, Almanya’ya sevk edilmesi emredilen 18’inci Hava İndirme Kolordusu’na bağlı 300 askerin de Almanya’ya ulaştığını bildirdi.

Yetkili, şöyle devam etti: “Toplamda bu 5 bin ek personel, çok sayıda görev yapabilen, manevra kabiliyeti yüksek ve esnek bir kuvvetten oluşuyor. NATO müttefiklerimize güvence vermek, NATO’nun doğu kanadına yönelik herhangi bir olası saldırganlığı caydırmak, ev sahibi ülke kuvvetlerine eğitim vermek ve çok çeşitli beklenmedik durumlara katkıda bulunmak için konuşlandırılıyorlar.”

ABD Başkanı Joe Biden daha önce Almanya’da konuşlu 1000 ABD askerinin Romanya’ya kaydırılması, 18’inci Hava İndirme Kolordusu’ndan 300 askerin Almanya’ya sevk edilmesi ve 82’inci Hava İndirme Tümeni’nden de 1700 askerin Polonya’ya sevk edilmesi talimatını vermişti.

ABD ayrıca, NATO Mukabele Gücünün aktifleştirilmesi durumunda Avrupa’ya sevk etmek üzere 8 bin 500 askeri de teyakkuza geçirmişti.