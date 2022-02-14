Alışveriş ödemesine FAST geliyor, transfer limiti de yükseltilecek

Merkez Bankası (MB) FAST işlem limitlerinin 5 bin TL’ye yükseltildiğini, karekod ile yapılacak işyeri ödemelerinde limitin 10 bin TL olarak uygulanacağını duyurdu.

FAST Sisteminin Alışverişlerde Ödeme Yöntemi Olarak Kullanılması Hakkında Basın Duyurusu: https://t.co/ZByty8hDTe — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) February 14, 2022

MB, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin alışveriş işlemlerinde nakde ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklamada ‘TR Karekod’ kullanılan işyeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL’ye kadar işlem yapılabileceği belirtildi. MB, 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemiyle günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme kaydedildiği bilgisini paylaştı.

FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan kolay adresleme sistemine kayıt olan kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığını belirten MB, para transferlerinde 2 bin TL olan FAST işlem limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5 bin TL’ye yükseltileceğini duyurdu.