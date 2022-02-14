Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alışveriş ödemesine FAST geliyor, transfer limiti de yükseltilecek

Merkez Bankası (MB) FAST işlem limitlerinin 5 bin TL’ye yükseltildiğini, karekod ile yapılacak işyeri ödemelerinde limitin 10 bin TL olarak uygulanacağını duyurdu.

MB, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin alışveriş işlemlerinde nakde ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.


Açıklamada ‘TR Karekod’ kullanılan işyeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL’ye kadar işlem yapılabileceği belirtildi. MB, 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemiyle günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme kaydedildiği bilgisini paylaştı.

FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan kolay adresleme sistemine kayıt olan kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığını belirten MB, para transferlerinde 2 bin TL olan FAST işlem limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5 bin TL’ye yükseltileceğini duyurdu.

SON HABERLER

Türkiye İşçi Partisi 2.0

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Haliç Kongre Merkezi’ndeki kongresini izledim. Kimseyle röportaj yapma imkanım olmadı, dolayısıyla bu yazı sadece izlenimlerimi içeriyor. Büyük ihtimalle eksik, bir miktar subjektif ama olabildiğince süssüz püssüz ve samimi. Buyurun TİP’in halk buluşmasına.

Konutta yüzde 60 fiyat artışı bekleniyor

İnşaat sektörü temsilcileri sürekli artan inşaat maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye’nin bir barınma krizine doğru gittiğini belirtirken, emlakçılar 2022’de konut fiyatlarında yüzde 60 artış bekliyor.

THY’den Ukrayna için bilet iadesi kararı

Türk Hava Yolları, Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı. Yetkililer uçuşların devam ettiğini de bildirdi.