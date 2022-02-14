Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu

Şarkıcı Tarkan, yeni şarkısının adını açıkladı. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı 17 Şubat’ta yayınlanacak.
Pandeminin başlamasından sonra ailesiyle birlikte Almanya’daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye’ye dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı.
Sanatçı, son olarak yeni şarkısından 12 saniyelik bir kısmı da paylaşmıştı. Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını sosyal medya hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” dedi.