CHP’li Toprak’tan ‘altılı görüşme’ yorumu: Kılıçdaroğlu ittifak içinde kabul gördü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan Toprak, altı partinin toplantısından adaylık tartışmalarına dair çıkan sonuca ilişkin “Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz, ancak en yakın aday o gibi duruyor” dedi. Toprak, Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde kabul gördüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası cumartesi gecesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

Altı saate yaklaşan görüşme sonrasındaki ortak açıklamada ”Yarının Türkiye’si için önemli bir adım attık” denmişti. Genel başkanlar, parti temsilcileri tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını 28 Şubat’ta, hep birlikte kamuoyuna duyurma kararı almıştı.

Ortak aday meselesi

Görüşmeye dair kamuoyunun en çok merak ettiği konuysa uzun süredir tartışılan ortak cumhurbaşkanı adaylığı meselesiydi.

Anketlerde ismi öne geçen İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının aksine son zamanlarda CHP tarafından Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıkarılıyordu. Uzmanlar CHP liderinin bu doğrultuda hamleler geliştirdiğine işaret ediyor.

Ancak bu konu henüz ittifak ortağı İYİ Parti’yle tamamen uzlaşılmış görünmüyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP liderinin hamleleriyle ilgili “Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) son dönem sürekli tekil konuşuyor” eleştirini yapmıştı.

Ancak İYİ Parti’nin bir diğer genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, dün partisinin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olmadığını açıklamıştı.

CHP’li Toprak: En yakın aday Kılıçdaroğlu

Adaylık konusuyla ilgili Cumhuriyet‘ten Selda Güneysu ve Sarp Sağkal’a konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum. Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak en yakın aday o gibi duruyor” dedi.

Toprak şunları söyledi: “Ben, seçime yönelik bir kaygı duymuyorum. Millet ittifakı, toplumdaki ayrışmayı ortadan kaldıran bir yapıya doğru gidiyor. Tüm kesimleri içinde barındıran bir süreç yaşıyoruz. Seçim sonrasındaysa çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum.”