Altı liderden ‘yuvarlak masa’ yorumları: Geleceğe dair ilk defa umutlandım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine bir araya gelen altı muhalefet partisi genel başkanından Ankara’daki toplantıya dair ilk yorumlar geldi.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası cumartesi akşamı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

Yaklaşık 5 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından liderler yazılı açıklama yayımlamış, toplantının ‘tarihi’ niteliğine vurgu yapan liderler, 28 Şubat’ta tekrar bir araya geleceklerini ifade etmişti.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan liderlerin görüşleri şöyle:

Akşener: İlk defa umutlandım

Akşener:

* Çok güzel bir toplantı oldu. Altı siyasi partinin lideri olarak bir araya geldik ve bütün konularda uzlaştık. İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım.

* O masanın etrafındaki altı kişinin hepsinin ayrı bir partisi var. CHP, DP, SP çok önceden kurulmuş, geleneği olan partiler. Biz, DEVA Partisi, Gelecek Partisi yeni kurulmuş partileriz. Hepimizin ayrı siyasi duruşları var. Partilerimizin teşkilatlarının, tabanlarının, seçmenlerimizin farklı hayalleri, memleket meselelerine farklı bakış açıları var. Ancak dünkü masanın etrafında çok güzel bir uyum içinde Türkiye’nin sorunlarını ve çözümlerini konuşabildik.

* Toplantıda hiçbir uzlaşmazlık olmadı. Herkes görüşünü dile getirdi ve bütün konularda mutabık kaldık.

Kılıçdaroğlu: Kaygılarımız aynı

Kılıçdaroğlu:

* Altı liderin bir araya gelip yüz yüze görüşmesi, Türkiye’nin sorunlarını masaya yatırıp çözümlerini konuşup bu sorunların aşılabilir olduğu düşüncesini ifade etmesi dahi çok önemli. Türkiye siyaset tarihinin önemli olaylarından biri olacak. Siyasi tarihi yazanlar gelecekte bu toplantıya atıf yapacaklar. Demokrasiye, hukuk devletine, liyakate, etik değerlere dair ilkeleri benimseyen parti liderlerinin bir araya gelmesi çok önemli.

* Gördük ki ülkenin geleceğine dair kaygılarımız aynı. Çözüm yöntemi konusundaki görüşlerimiz büyük ölçüde aynı. Kolektif akıl bir araya geldi diyebilirim. Benim de umudum arttı.

Davutoğlu: Bunu geliştirmek görevimiz

Davutoğlu:

* Çok olumlu bir görüşmeydi. Türk siyaseti açısından olumlu bir adımdı. Uzun yıllardan beri liderler bir araya gelip detaylı bir sistem önerisinde buluştular. Bu tarihi bir olay, tarihi bir resim.

* Farklı damarları temsil eden altı lider detaylı bir sistem önerisinde bulundu. Bunu geliştirmek bizim görevimiz.

* Liderler arası insani ve siyasi ilişkinin gelişmesine büyük katkı sağlayacak bir toplantıydı. Bu Türkiye için çok önemli. Daha sık görüşme kararı aldık.

* Üçüncüsü de iyi bir başlangıç oldu ve artık istişareye dayalı bir süreç işliyor. İktidarın iddiasının aksine muhalefette bir dağınıklık yok artık. Önümüzdeki günlerde sonuçları görülür.

Karamollaoğlu: Birlikteliğe ihtiyaç var

Karamollaoğlu:

* Bir araya gelmiş olduk. Yaklaşık beş saati geçti. Her şeye rağmen bir araya gelmiş olmak meseleleri enine boyuna tartışabilmiş olmak çok önemli bir özellik. Böyle bir şeyi ilk defa yapıyoruz. Türkiye’de de uzun zamandan sonra ilk defa yapılıyor. Güzel bir fotoğraf ortaya çıktı. Yemekte güncel politika konularına girilmedi ama gidişatın iyi olmadığını, birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladık. Artık daha sık görüşeceğiz.

Babacan: Mutabık kaldık

Babacan:

* Komisyonun hazırladığı metinle ilgili en ufak bir kaygı dile getirilmedi. Hepimiz mutabık kaldık. Somut sonuçları olan, olumlu verimli bir toplantı oldu. Türkiye’nin sorunları çok büyük ve büyüyor. Ortak bir irade ortaya koymak çok kıymetli.

Uysal: Hedefimiz ortak

Uysal:

* Herkes kendi gündeminin ötesinde davrandı. Kılavuzumuz toplumun beklentileriydi. İlk defa bir araya gelmek önemliydi. Herkesin törpülemesi gereken yanlarını törpüleyeceği bir süreçten geçiyoruz. İttifak içi ve dışı bir rekabet, her liderin, her partinin ayrı bir özelliği var ama hedefimiz ortak.