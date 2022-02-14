Rapor: Ocak ayındaki ifade özgürlüğü davalarında en çok öğrenciler yargılandı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre ocak ayındaki ifade özgürlüğü davalarında en çok öğrenciler yargılandı.

Fotoğraf: Boğaziçi Dayanışması

MLSA’nın ifade özgürlüğü davaları takibi ve adalet gözlem programı kapsamındaki Ocak 2022 Dava Gözlem Raporu yayınlandı.

Buna göre derneğin ocak ayında takip ettiği 36 davada 332 kişi yargılandı. Yargılanan 332 kişi içerisinde 111 öğrenci, 91 aktivist, 44 gazeteci, 25 siyasetçi, yedi yazar, dört sanatçı, üç avukat ve iki akademisyen bulunuyordu.

Bu kişilere 36 farklı kategoride toplam 62 suçlama yöneltildi. Ocak ayında sanıklara yöneltilen suçlamaların yüzde 44’ü terörizm suçlamaları oldu. Terörizm suçlamalarının yüzde 93’ü, gazeteci, aktivist ve siyasetçilere yöneltilen ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamalarıydı. Terörizm suçlamalarına gösterilen delillerin yüzde 24’ünü gazeteci ve yazarların haberleri, yazıları ve çektikleri fotoğraflar oluştururken sosyal medya paylaşımları gösterilen delillerin yüzde 21’ini oluşturdu.

Ocak ayında yargılanan kişilere yöneltilen suçlamaların yüzde 9’unu ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması oluşturdu. Bu suçlamaya gösterilen delillerin yüzde 60’ı ise sosyal medya paylaşımlarıydı

Karar duruşması görülen davalarda iki gazeteci, dört siyasetçi, üç aktivist toplamda 515 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Rojhat Doğru, ise ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’tan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.