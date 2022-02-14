Kılıçdaroğlu: Bir daha gelmemek üzere göndereceğiz bunları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sandığı getirecekler, derslerini vereceğiz. Demokratik yollarla bunları göndereceğiz. Bir daha gelmemek üzere göndereceğiz bunları” dedi.

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İzmir’de; Buca Metrosu’nun temel atma törenine katılan CHP lideri, özetle şunları söyledi:

* Bütün baskılara rağmen, bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen, belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Tunç başkanımız da diğer belediye başkanlarımız da bütün baskıları aşarak görevlerini sürdürüyor. Ankara’ya mesaj gönderdiler.

* Buradan ben de göndereyim, bir mesaj. Yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulu’nu. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam. Yüzde 127 zam bize yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak. Elektriğin bedava. Kira ödemeyeceksin. Yol parası ödemeyeceksin. Yemek parası ödemeyeceksin. Hiçbir şey ödemeyeceksin: Vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Geri almasını istiyorum. Birlikte söylemeliyiz.

‘Barışı ve özgürlüğü getireceğiz’

* (‘Hükümet istifa’ sloganı atılması üzerine) Ortada hükümet yok ki istifa etsin. Bir kişi var. Hükümet filan yok, eskiden vardı hükümet. Şundan emin olmanızı isterim: Siz gerçekten de güzel bir Türkiye’de yaşayacaksınız. Özgürlüğü tadacaksınız yeniden. Yeniden güzelliği göreceksiniz.

* Bu ülkenin her tarafında, her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı getireceğiz. Özgürlüğü getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi; kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyecek, ötekileştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaklaştığı güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu’na temeli atılan Buca Metrosu’nun maketini hediye etti. Kılıçdaroğlu, “Teşekkür ederim. Bu ayakkabı kutusuna benzemiyor ama idare edeceğiz” dedi.