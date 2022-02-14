Çöpçatanlık siteleri açıkladı: Aşı, partner bulma şansını ne kadar artırıyor?

Aradığınız aşkta, hayatı paylaşmayı düşlediğiniz kişide hangi özelliklerin olmasını istersiniz? Yakışıklılık veya güzellik, güvenilir olmak, iyi bir işi olması, düşünceli ve nazik davranması, şakacı ve esprili olması… Özellikler çoğaltılabilir. Ancak ilk akla gelenler bunlarsa çok önemli bir özelliği atlıyorsunuz demektir! Günümüz koşullarında Covid-19 aşılarını yaptırmış olmak en aranan özelliklerin başında geliyor.

İllüstrasyon: .gq-magazine.co.uk

Pandemi koşulları hayatın her alanını olduğu gibi ikili ilişkilerdeki kriterleri de değiştirdi. İdeal sevgili, eşte aranan özelliklere bir yenisi eklendi.

Çöpçatanlık sitelerinin Britanya’daki kullanıcılarının verilerini incelemesi sonucunda aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Veriler, çok sayıda kullanıcısının aşı olduklarını profillerine eklemekle iyi bir şey yaptığına işaret ediyor.

Verilere göre aşısını yaptırmış olan kadın ve erkeklerin partner adayı bulma şansı diğerlerine kıyasla daha yüksek.

En popüler sitelerden biri olan Hinge, aşı yaptırdığını profllerinde paylaşan bekarların aşı statülerini gizli tutanlara oranla yüzde 30 fazla ‘uygun aday’ bulduğunu açıkladı.

Plenty of Fish, Britanyalı bekarların yüzde 37’sinin, aşılı olmanın flört edecek birini aradıklarında ‘çekici kılan bir özellik’ olduğunu düşündüğünü duyurdu.

LGBTQ+ bireylere yönelik Grindr’in verilerine göre de aşılı olmak kullanıcıların profillerine eklediği en popüler üç özellikten biri. Bu, Grindr kullanıcılarının da Covid-19’a karşı aşılı olmanın uygun aday bulma şanslarını yükselttiğini ve karşılarına çıkacak kişide de bu özelliği aradıklarına işaret ediyor.

OkCupid de 1 milyon kullanıcının profiline “Aşılıyım” ifadesini eklediğini açıkladı.

İlişki koçu Hayley Quinn, “Maskeli fotoğraflar yüzünüzün açık şekilde göründüğü fotoğraflar kadar etkili olmuyor. Ancak aşı yaptırıp yaptırmadığınız konusunda açık davranmanızın olumlu yansımaları oluyor. Mesela bilinçli ve sorumluluk sahibi olduğunuzun işareti kabul edilebiliyor” ifadelerini kullandı.