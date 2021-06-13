Akşam Postası / 13 Haziran 2021

MB döviz rezervi: Erdoğan’a göre 100 milyar dolar, ekonomistlere göre -56 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını’ söyledi. Ekonomistlere göre ise net rezerv eksi 56 milyar dolar.
Aşılamada yaş sınırı 40’a düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni bir yaş grubuna geçildiğini duyurdu.
Covid-19’un semptomları değişti
Sanılanın aksine Covid-19 nefes aldırmadı: Karbondioksit miktarı zirvede
Aşı kampanyasına Fransız öpücüğü
Maske uyarısına tükürükle karşılık verdi, 10 yıl hapis yatacak
Cinayet, gasp, tecavüz… Tek bir günde 1000’den fazla ‘aranan’ yakalandı
İçişleri Bakanlığı’nın dünkü ‘aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması’nda 1964 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bagfaş mercek altındaydı: Bandırma’da gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen bir sanayi tesisinin faaliyetleri durdurdu.
Yemeksepeti İşçi Komitesi: Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamıyoruz
Yemeksepeti İşçi Komitesi sendikalılaşma hareketlerini önlemek için iş kolu değiştiren patronları Nevzat Aydın’ı suçladı: Aşılanamayacağız.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için uyarı: Sağanak, su baskınına neden olabilir
Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden sonra beklenen sağanağın yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli olması öngörülüyor.
Maçta fenalaşan Danimarkalı futbolcu Eriksen’in durumu stabil
Cüneyt Çakır’a EURO 2020’de görev
Seçimi kazandı; ‘İkameti iki gün eksik’ diye mazbatayı alamadı
Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde iki adayın yarıştığı muhtarlık ara seçimini altı oy farkla İsmail Taşlı kazandı. Rakibinin itirazı üzerine, adaylık için mahallede 180 günlük oturma şartını iki günle ihlal ettiği belirlenen Taşlı mazbatasını alamadı.
‘Bezos turizm’in uzay yolculuğunda gidiş-dönüş bileti 28 milyon dolar
ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da düzenleyeceği ilk uzay gezisinde bir bilet açık artırmayla 28 milyon dolara (235 milyon lira) satıldı.
G7’nin yıldızı Johnson’ın bir yaşındaki oğlu Wilfred
Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın oğlu Wilfred G7 zirvesinin ilgi odağı oldu. Dünya liderleri ve eşlerine ‘takdim edilen’ bir yaşındaki Wilfred’in fotoğraflarına dünya medyası da ilgisiz kalmadı.
Vatman, tramvayı durdurup kaplumbağayı yeşil alana bıraktı
İzmit’te tramvay yoluna giren kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal, tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttıktan sonra yoluna devam etti.
İsviçre’de ‘böcek ilacı’ referandumu: ‘Evet’ çıkarsa, yasaklayan ikinci ülke olacak
İsviçre, bugün, sentetik böcek ilaçlarının yasaklanmasını öngören teklifin oylamaya sunulduğu referandum için sandık başında. “Evet” sonucu çıkarsa, İsviçre tarım sektöründe böcek ilaçlarını yasaklayan ikinci ülke olacak.