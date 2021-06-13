Akşam Postası / 13 Haziran 2021

MB döviz rezervi: Erdoğan’a göre 100 milyar dolar, ekonomistlere göre -56 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını’ söyledi. Ekonomistlere göre ise net rezerv eksi 56 milyar dolar.

Aşılamada yaş sınırı 40’a düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni bir yaş grubuna geçildiğini duyurdu.

Cinayet, gasp, tecavüz… Tek bir günde 1000’den fazla ‘aranan’ yakalandı

İçişleri Bakanlığı’nın dünkü ‘aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması’nda 1964 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bagfaş mercek altındaydı: Bandırma’da gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen bir sanayi tesisinin faaliyetleri durdurdu.

Yemeksepeti İşçi Komitesi: Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamıyoruz

Yemeksepeti İşçi Komitesi sendikalılaşma hareketlerini önlemek için iş kolu değiştiren patronları Nevzat Aydın’ı suçladı: Aşılanamayacağız.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için uyarı: Sağanak, su baskınına neden olabilir

Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden sonra beklenen sağanağın yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli olması öngörülüyor.

Seçimi kazandı; ‘İkameti iki gün eksik’ diye mazbatayı alamadı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde iki adayın yarıştığı muhtarlık ara seçimini altı oy farkla İsmail Taşlı kazandı. Rakibinin itirazı üzerine, adaylık için mahallede 180 günlük oturma şartını iki günle ihlal ettiği belirlenen Taşlı mazbatasını alamadı.

‘Bezos turizm’in uzay yolculuğunda gidiş-dönüş bileti 28 milyon dolar

Fotoğraf: Reuters

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da düzenleyeceği ilk uzay gezisinde bir bilet açık artırmayla 28 milyon dolara (235 milyon lira) satıldı.

G7’nin yıldızı Johnson’ın bir yaşındaki oğlu Wilfred

Fotoğraflar: Britanya Başbakanlık Ofisi

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın oğlu Wilfred G7 zirvesinin ilgi odağı oldu. Dünya liderleri ve eşlerine ‘takdim edilen’ bir yaşındaki Wilfred’in fotoğraflarına dünya medyası da ilgisiz kalmadı.

Vatman, tramvayı durdurup kaplumbağayı yeşil alana bıraktı

Fotoğraf: DHA

İzmit’te tramvay yoluna giren kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal, tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttıktan sonra yoluna devam etti.

İsviçre’de ‘böcek ilacı’ referandumu: ‘Evet’ çıkarsa, yasaklayan ikinci ülke olacak

İsviçre, bugün, sentetik böcek ilaçlarının yasaklanmasını öngören teklifin oylamaya sunulduğu referandum için sandık başında. “Evet” sonucu çıkarsa, İsviçre tarım sektöründe böcek ilaçlarını yasaklayan ikinci ülke olacak.