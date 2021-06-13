Seçimi kazandı; ‘İkameti iki gün eksik’ diye mazbatayı alamadı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde iki adayın yarıştığı muhtarlık ara seçimini altı oy farkla İsmail Taşlı kazandı. Rakibinin itirazı üzerine, adaylık için mahallede 180 günlük oturma şartını iki günle ihlal ettiği belirlenen Taşlı mazbatasını alamadı.

Fotoğraflar: DHA

500’e yakın seçmenin bulunduğu mahallede muhtar Ahmet Refik Günaydın’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle 6 Haziran’da ara seçime gidildi. Taşlı 144 oy, Yusuf Alhan da 138 oy aldı. Mahallede 180 gün ikamet etmediği belirlenen Taşlı mazbatasını alamayınca gözler İlçe Seçim Kurulu’na çevrildi. Kurulun kararı bekleniyor.

İtiraz başvurusu yaptığını söyleyen Taşlı şöyle konuştu: “Seçimi altı oy farkla kazandım. Kazanmama rağmen şikayet üzerine YSK’nın kararı gereği, altı ay ikamet zorunluluğu vardı. Bize göre bunu 180 gün olarak doldurduk. Burada biz halkın teveccühüyle seçildik. Muhtarlığı kazanmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaştık. 180 günü baz alarak; yaptığımız araştırmalarda bir gün eksikle mazbata verilen kişiler var. Bu emsallerle son karar itiraz başvurumuzu yaptık. Oradan gelecek kararı bekliyoruz.”

Mazbatanın kendisine verileceğine inandığını belirten Taşlı, “Karara saygı duyacağız. Kazanmadığı seçimin muhtarlığını yapmasını da onun kişiliğine bırakıyorum. Şu anda rahmetli muhtarın baş azası, mahallede muhtarlık görevini sürdürüyor. İki gün nedeniyle mazbatayı bana vermemelerini çok mantıklı bulmuyorum” ifadelerini kullandı.