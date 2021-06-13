G7’nin yıldızı Johnson’ın bir yaşındaki oğlu Wilfred

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın oğlu Wilfred G7 zirvesinin ilgi odağı oldu. Dünya liderleri ve eşlerine ‘takdim edilen’ bir yaşındaki Wilfred’in fotoğraflarına dünya medyası da ilgisiz kalmadı.

Fotoğraflar: Britanya Başbakanlık Ofisi

11 Haziran’da (cuma) başlayıp bugün sona erecek zirvede Wilfred ilk olarak ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’la tanıştı. Anne-babası mayıs sonunda evlenen minik Wilfred, zirve başlamadan bir gün önce, perşembe günü annesi Carrie Symonds Johnson’la plajda yürüdü. Cornwall sınırlarındaki sahil beldesi Carbis Bay’deki zirvenin en küçük katılımcısı kumda oynamanın tadını çıkardı. Jill Biden, Wilfred’e, kendisinin eşi Joe Biden’ın çocukluğuyla ilgili kaleme aldığı ‘Joey: The Story Of Joe Biden’ adlı kitabı hediye etti.

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Dün ise annesi onu, plajda düzenlenen barbekü partisinde liderler ve eşleriyle tanıştırdı. Liderlerden ve eşlerinden rol çalan Wilfred, sevimli tavırlarıyla, attığı gülücüklerle herkesten sıcak ilgi gördü.

Etkinliğe neşe katan Wilfred Johnson’ın ‘üst düzeyler’le fotoğrafları dünya basınındaki zirve haberlerinde yer buldu.

Geçen yıl 29 Nisan’da dünyaya gelen Wilfred, Boris Johnson’ın altıncı çocuğu.