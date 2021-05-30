Boris Johnson gizlice evlendi

Britanya Başbakanı Boris Johnson (56) ve nişanlısı Carrie Symonds dün başkent Londra’daki Westminster Katedrali’nde gizlice evlendi.

Fotoğraf: Reuters

Johnson’ın çalışma ofisi veya sözcüsünden resmi açıklama gelmedi. Haberi ilk olarak Mail on Sunday ve Sun gazeteleri duyurdu. Diğer basın kuruluşları onlara dayandırdı.

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Basında çıkan haberlere göre ikilinin nikah törenine Covid-19 önlemleri kapsamında katılabilecek azami davetli -30 kişi- katıldı. Mutlu günlerinde sadece aileleri ve en yakın arkadaşları yanlarındaydı. Evlilik planını gizli tutan çift davetlilere törenden kısa süre önce haber verdi.

Johnson’ın bazı yardımcılarının bile haberinin olmadığı törende 33 yaşındaki Symonds sade bir beyaz elbise giydi. Dün gece Johnson’ın çalışma ofisi ve konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara’dan müzisyenler çıkarken görüntülendi.

Geçen yıl şubat ayında nişanlanan çiftin Nisan 2020’de oğulları Wilfred Lawrie Nicholas dünyaya geldi.

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Hafta içinde, ikilinin Temmuz 2022’de evlenmeyi planladığı ve yakınlarına bu tarihi duyurdukları birer kart yolladıklarına dair haberle çıkmıştı.

Symonds, Johnson’ın üçüncü eşi.