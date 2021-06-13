İsviçre’de ‘böcek ilacı’ referandumu: ‘Evet’ çıkarsa, yasaklayan ikinci ülke olacak

İsviçre, bugün, sentetik böcek ilaçlarının yasaklanmasını öngören teklifin oylamaya sunulduğu referandum için sandık başında. “Evet” sonucu çıkarsa, İsviçre tarım sektöründe böcek ilaçlarını yasaklayan ikinci ülke olacak.

Fotoğraf: www.thelocal.com

Yasağı destekleyenler, sudaki böcek ilaçlarının bitkiler başta olmak üzere çevreye zararlarını gerekçe gösteriyor. Çiftçiler ise yasağın işlerini fazlasıyla zorlaştıracağını savunuyor. İsviçre’nin zaten en katı kuralları uyguladığına dikkat çeken çiftçiler son 20 yılda gelir düzeylerinin önemli ölçüde düşmesinden yakınıyor.

Cenevre’de yaşayan Marie Lenbaus, “Ben, ‘Evet’ diyeceğim bu ilaçlar çevreye, doğaya zararlı. Geleceğimizi düşünmek zorundayız” dedi.

Zürih kentindeki çiftçiler birliğinin başkanı Martin Haab ise büyük kentlerdeki birçok kişinin çiftçilik ve tarımın ne olduğu konsunda fikri olmadığını savunarak “Bahçelerinde iki domates yetiştirip tarımı anladıklarını, organik tarım yaptıklarını sanıyorlar” diye konuştu.

Fotoğraf: Farm Trader

Çoğu konunun halk oylamasına sunulduğu ülkede, referanduma gidilmesi için 100 bin imza toplanması gerekiyor. BBC muhabirinin aktardığına göre herkes, dünyaca ünlü Alplerin, doğanın korunması gerektiğinde hemfikir. Ancak bunun için nasıl bir yol izlenebileceği konusunda görüş ayrılıkları var. Çiftçilerin de lobisi güçlü ama teklif onaylanmazsa bile böcek ilaçları tartışılmaya devam edecek.

Bhutan 2013’te sentetik böcek ilaçlarını yasaklayan ilk ülke olmuştu. Referandumdan lehte sonuç çıkması halinde İsviçre’de yasaklanmasının ayrı bir de önemi olacak. Dünyanın en büyük sentetik böcek ilacı üreticilerinden Syngenta İsviçreli bir şirket.

Bugün ayrıca Covid-19 destek fonu, terörle mücadeleye ilişkin teklif ve fosil yakıtlara yönelik yeni vergi düzenlemesi de oylanacak.