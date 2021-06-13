Cüneyt Çakır’a EURO 2020’de görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda 15 Haziran Salı günü Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak.

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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak ve 19.00’da başlayacak mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer olacak.

44 yaşındaki deneyimli hakem Çakır, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası’da (2012) yarı final maçlarını yönetti. 6 Haziran 2015’te ise İspanyol devi Barcelona ile İtalyan ekibi Juventus arasında oynanan Şampiyonlar ligi final yönetti. Organizasyonda final yöneten ilk Türk hakem oldu.

2014 FIFA Dünya Kupası’nda Hollanda-Arjantin ve 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan-Britanya arasında oynanan yarı final maçlarını yönetti. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ve 2018 Dünya Kupası’nda da görev yaptı.