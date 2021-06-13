Sanılanın aksine Covid-19 nefes aldırmadı: Karbondioksit miktarı zirvede

Dünyadaki karbondioksit (CO₂) miktarı 4 milyon yılın zirvesine ulaştı. Covid-19 ile beraber üretimin yavaşlamasının dünyaya nefes aldırdığı öne sürülmüştü. Ancak sonuç tam aksi yönde.

Bloomberg Green’in haberine göre pandemi nedeniyle gözlenen endüstriyem yavaşlama ya da kapanmaların karbondioksit₂ artışı üzerinde hiçbir etkisi olmadı.

Küresel ısınmayla birlikte gözlenen iklim değişikliği nedeniyle doğadaki canlıların davranış biçimleri de etkilendi. Bilim insanlarına göre havadaki zehirli gazın artışının olası nedenlerinden biri okyanuslar ve bitkilerin karbondioksit emme oranındaki azalış.

Araştırmacı Ralph Keeling gelinen noktayla ilgili şu değerlendirmede bulundu: Karbondioksit üzerindeki nihai kontrol düğmesi fosil yakıt emisyonlarıdır. Atmosferdeki karbondioksit artışını durdurmamız için daha çok yolumuz var. Covid-19 nedeniyle uygulanan kapanmalardan çok daha büyük ve daha uzun süreli kesintiler gerekiyor.”