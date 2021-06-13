Yemeksepeti İşçi Komitesi: Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamıyoruz

Yemeksepeti İşçi Komitesi sendikalılaşma hareketlerini önlemek için iş kolu değiştiren patronları Nevzat Aydın’ı suçladı: Aşılanamayacağız.

Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), sene başında online sipariş şirketi Yemeksepeti’nin sendikal örgütlenmeyi ve toplu iş sözleşmesi yetkisini engellemeye çalıştığını duyurmuştu. Nakliyat-İş, 6 bin 200 işçinin çalıştığı Yemeksepeti’ne bağlı Banabi’de yürütülen örgütlenme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelerek 6356 sayılı yasaya göre toplu iş sözleşmesi yetkisi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurmaya hazırlandıklarını belirtmişti. Yemeksepeti’nin engellemeye çalıştığını belirten sendika yönetimi, bu amaçla şirketin sendika üyelerinin ağırlıkta olduğu bazı işyerlerinde, 15 No’lu ‘Taşımacılık İş Kolu’nu, 10 No’lu ‘Ticaret, Eğitim, Büro İş Kolu’na çevirdiğini ifade etmişti.

Yemeksepeti İşçi Komitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımdan bu değişiklik nedeniyle aşı haklarından yararlanamadıklarını duyurdu: “Sağlık Bakanlığı’na göre taşımacılık sektöründeki işçiler ve kuryeler aşılanacaklar. Ama biz dört ay önce sendikalaştığımız için Nevzat Aydın iş kolumuzu değiştirdi. Bu yüzden artık e-devlette büro çalışanı gözüküyoruz. Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamayacağız.”

Komite yaşanan süreci şöyle anlattı: “Bundan yaklaşık dört ay öncesine kadar taşımacılık sektöründe faaliyet göstermekteydik. Fakat çalışma şartlarımızı iyileştirmek ve insanca iş, insanca ücret talebi ile sendikal örgütlenmeye başladıktan sonra işverenimiz iş kolumuzu değiştirerek sendika üyeliklerimizi düşürdü ve işçilerin anayasal hakkını çiğnedi. Biz mücadeleye devam etmekte ısrar eden işçiler olarak susmadık. Sesimizi emekçilerin sesine ses veren herkese duyurduk. Hakkımızı almadan durmayacağız da. Yalnız sadece bununla kalmadı. Hem toplum sağlığı, hem de kurye ve depo çalışanlarının hayati riski açısından çok önemli olan aşılama hakkımız da belirsizlik içindedir. Yemeksepeti sadece işçilerin sendikal haklarını değil, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını da gasp etmiştir!”

Nevzat Aydın’dan yanıt

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın Twitter’dan haberi yalanlayarak şunları yazdı: “Ne hikmetse bizimle ve benimle ilgili yalan haber bitmiyor. Yemeksepeti saha çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması ile ilgili herhangi bir problem yok. Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü paylaştık. Aşılamanın Pazartesi başlayacağını öngörüyoruz.”

Komite ise bu tweet’i alıntılayarak: “Yalan konuşan sizsiniz. Listeyi Sağlık Bk. ile paylaştıysanız, neden çalışanları bilgilendirmediniz? Sendikalaşmanın ardından neden Çalışma Bk.’na sektör değişikliği talebinde bulundunuz? Sendika anayasal hak değil mi? Aşı randevuları e-Nabız’da gözüküyor; bizim neden gözükmüyor?” yanıtını verdi.