Bagfaş mercek altındaydı: Bandırma’da gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen bir sanayi tesisinin faaliyetleri durdurdu.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA’nın haberinde tesisin adı verilmedi. Ancak geçen hafta Bagfaş’ın denize atık su boşaltırken çekildiği belirtilen bir görüntü dolaşıma girmişti.

Habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müsilaja karşı oluşturduğu Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Bandırma’da yürüttüğü inceleme ve denetim sonucunda Çevre Kanunu’nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

BAGFAŞ Gübre Fabrikası’ndan görüntüler gündemdeydi

Bakanlık yetkilileri Bagfaş’n adı gündeme gelince daha önce de benzer şikayet ve ihbarlar geldiğini belirterek şu bilgiyi paylaşmıştı: “Teknik personelce denetim yapılmış, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan sarı renkli kükürt maddesinin Bandırma Körfezi’ne atılmış olduğu tespit edilmiş. Analiz sonucu işletmeye 96 bin 561 lira yaptırım uygulanmış ve karar 1 Haziran’da tebliğ edilmiştir.”

Yetkililer, ayrıca söz konusu video üzerine de yeni bir denetim ekibinin BAGFAŞ’a gönderildiğini ve numune alındığını aktardı.

Ancak BAGFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gençer, bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilerle ters düşen bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: “En son 3 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü’nden geldiler. İnceleme sonucunda hiçbir olumsuz durum tespit edemediklerini belirlediler. Hazırladıkları tutanak metnine göre denize deşarj edilen soğutma suyunda oluşan köpüğün basınçtan kaynaklandığı, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi. Periyodik denetimler zaten yapılıyor. Denize hiçbir atık suyu deşarj etmedik. Bugüne kadar denizi kirletmeden kaynaklı hiç ceza kesilmedi.”