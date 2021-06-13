Çocuk Kitaplığı / Eğer Bugün Ormana Gidersen: Doğada yaşam

AYNUR KOLBAY

“Doğa her yerdedir. Havadadır. Toprağın altındadır ve etrafımızdadır. Sadece bakmamız gerekir.”

Çocuk kitapları öyle bir dünya ki, biraz meraklı olan yetişkinleri de çok kolaylıkla ve zevkle içine alabiliyor. Bu dünyanın içinde öyle kitaplar da var ki, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin, tüm okurları büyüleyip kendine hayran bırakabiliyor. Abm Yayınları’ndan çıkan, bir ‘ara-bul kitabı‘ diyebileceğimiz ama aslında içinde çok daha fazlasını barındıran ‘Eğer Bugün Ormana Gidersen‘, tam da bu bahsettiğim tarzdaki kitaplardan biri.

Kitap daha kapağını görür görmez, içinde sizi harikaların beklediğini müjdeleyen cinsten. Kocaman boyutu ile de dikkat çeken kitabın ilk sayfasında kahverengi bir ayı karşılıyor bizi. Bütün dünyası orman olan ayının peşinden büyülü bir dünyaya dalıyoruz.

Doğanın uyandığı ilkbahar ile başlayıp, tüm mevsimlerde ormandaki yaşamı anlatıyor, kış uykusuna geçişleri ile bitiyor. Her sayfada şiirsel bir metin ile doğanın o zamansal döngüsüne dair bir bilgi verilirken, aynı zamanda o sayfada bulunması gerekenlerin de bir listesi yer alıyor. Listede yer alanlar oyunlaştırılarak bulunabileceği gibi, liste dışında da her bir sayfada dakikalarca kalarak müthiş ayrıntılar keşfedilebiliyor.

İnanılmaz detaylı ve hayranlık uyandırıcı çizimler eşliğinde hepimizin aşina olduğu alışkanlıkların ve yaşam koşullarının hayvanlar âlemine yansıtılmış versiyonunu görüyoruz. Okul hayatı, doğum günü partileri, piknik, tiyatro, kamp gibi insana özgü pek çok eylemin, hayvanlar dünyasında nasıl can bulduğunu öğreniyoruz.

Bir ara-bul kitabı olması nedeniyle içinde zaten bir oyun ve eğlence barındırmasının ötesinde tam bir görsel şölen sunan kitap, tam anlamıyla ‘görseller hikâyenin önüne nasıl geçer?’ sorusunun cevabını veriyor da diyebiliriz.

Aslen şair olan yazar Rachel Piercey’in şiir olarak yazdığı kısımlar Türkçe’ye çevrildiğinde etkisini yitirmişe benziyor. Neyse ki ince ince düşünülmüş detaylar, insanın içini ısıtan şaşırtıcı ayrıntılar, kitabı elinizden bırakmayı zorlaştırıyor. Komün hayatı, birlikte yaşam, farklılıklara saygı gibi pek çok yan konuyu da rahatlıkla konuşmanıza fırsat yaratıyor; farklı türde hayvanın tanıtılması ve alışkanlıklarının öğretilmesi için de çok güzel bir yer açıyor.

En sonda yer alan Doğa Parkuru isimli şahane bölümde ise çocuklara her mevsimde doğada karşılaşabilecekleri sürprizlere ve mevsimsel değişikliklere dikkat çeken bilgiler ve bu bilgilere dayalı eğlenceli ve keşif dolu öneriler sunuluyor. Okuduktan sonra herkesin içinde bir doğa merakı uyandıracağı garanti olan kitabın bu son bölümünden yararlanarak çocuklarla birlikte güzel bir orman günü planlanabilir.

Orman okullarının arttığı, çocukları doğayla iç içe büyütmenin öneminin günden güne daha da anlaşıldığı şu günlerde hem ebeveynler, hem eğitimciler hem de çocuklar için bulunmaz bir nimet olan kitap, 3 yaş ve üstü tüm okurlar için harika bir seçim.

Keyifli okumalar…

Yazar Adı: Rachel Piercey

Çizer Adı: Freya Hartas

Sayfa Sayısı: 40 sayfa

Yayınevi: abm Yayınları