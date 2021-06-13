Maske uyarısına tükürükle karşılık verdi, 10 yıl hapis yatacak

ABD’nin Iowa eyaletinin başkenti Des Moines kentinde, maskesini burnunun üzerine çıkarması için kendisini uyaran mağaza sahibinin yüzüne doğru öksürüp tüküren kişi 10 yıl hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: NBC

Shane Wayne Michael (42), 11 Kasım 2020’de, gözlük almak için girdiği mağazanın sahibi Mark Dinning tarafından uyarıldı. Uyarıya sinirlenen Michael, maskesini düzgün bir şekilde takmak yerine Dining’le tartışmaya başladı ve bir süre sonra mağazadan ayrıldı. Ancak Michael öğleden sonra tekrar mağazaya gidip iş çıkışı Dinning’i takip etti. Aracını park ettiği yerde de saldırdı; tekme, tokat dövüp kolunu ısırdı. Bununla da yetinmeyen Michael maskesini çıkarıp Dinning’in yüzüne tükürdü, öksürdü ve, “Bende Covid-19 varsa sende de olacak” dedi.

O gün gözaltına alınan Michael hakkında dava açıldı ve jüri tarafından geçen ay suçlu bulundu. Çarşamba günkü karar duruşmasında ise 10 yıl hapse mahkum edildi.

Yerel basına göre Michael’a verilen ceza pandemi başladığından beri ABD’de maske nedeniyle çıkan kavgalar sonucunda açılan davalarda verilen en ağır cezalardan biri.