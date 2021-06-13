G7 ilaç şirketlerine ‘dokunmadı’: Yoksul ülkelere teselli babında aşı hibesi

G7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı hibe etme sözü verdi. Beklendiği üzere zirvede ilaç şirketlerinin şiddetle karşı çıktığı aşı patentlerinin kaldırılmasına ilişkin bir herhangi adım atılmadı.

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Uluslararası Af Örgütü’nün de dahil olduğu Halkın Aşı Birliği, zirveden önce G7 liderlerine seslenerek aşıda patentlerin kaldırılması gerektiğini söylemişti. Patent ısrarının devam etmesi durumunda 2022 sonuna kadar bütün dünyayı aşılama hedefinin imkansız olduğunun altını çizen örgüt şöyle devam etmişti: “İlaç tekellerine desteğiniz milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atıyor.”

‘Zenginler kulübü’ olarak da adlandırılan G7’de ABD, Kanada, Britanya, Almanya, İtalya, Japonya ve Fransa bulunuyor.

ABD açıkça destek vermişti

Geçen yıl Güney Afrika ve Hindistan, diğer ülkelerin de Covid-19 test, tedavi ve aşılarını üretebilmesini sağlamak için fikri mülkiyet kurallarından feragat edilmesini teklif etmişti. 100’den fazla ülkenin sıcak baktığı teklife G7 ülkeleri arasından sadece ABD açıkça destek vermişti. Japonya ise uzlaşma sağlanması durumunda karşı çıkmayacağını belirtmişti.

AB ülkelerinin çoğu karşı

Çok sayıda AB ülkesi ise patentlerin kaldırılmasına karşı. Bu konuda en öne çıkan ülkelerse Almanya ve Britanya. Üstelik iki ülkenin aşı üretimini artırarak milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeli var. Kanada, İtalya ve Fransa ise patentlerin kaldırılmasında hala kararsız.

Aşıların 100 milyon dozu Britanya’dan

Evsahibi Britanya Başbakanı Boris Johnson, zirvenin kapanışında, ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek 1 milyar doz aşının 100 milyon dozunu Britanya’nın göndereceğini belirterek şöyle devam etti: “Dünya bizden bencil, milliyetçi yaklaşımları reddetmemizi ve tüm diplomatik, ekonomik ve bilimsel gücümüzü Covid-19’u sonsuza kadar yenmeye kanalize etmemizi bekliyor.”

‘Bununla gurur duymalıyız’

Johnson, bağışın ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığı ve G7’nin ahlaki bir başarısızlığı olduğu yönündeki eleştirileri ise reddetti: “Halihazırda 1,5 milyar doz aşı dağıtıldı. Bunların 500 milyonu, Britanya hükümetinin AstraZeneca’yla maliyetine dağıtmak için yaptığı anlaşmanın bir sonucu. Bence bu ülkedeki insanlar bununla gurur duymalı.”