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Yaramazlara biraz batar!

Vatman, tramvayı durdurup kaplumbağayı yeşil alana bıraktı

İzmit’te tramvay yoluna giren kaplumbağayı gören vatman Serhat Topal, tramvayı durdurarak kaplumbağayı yeşil alana çıkarttıktan sonra yoluna devam etti.

Fotoğraf: DHA

Plajyolu’ndan Otogar yönüne giden tramvayın vatmanı Topal, İzmit Seka Park Kültür Evleri mevkiinde yolun kenarındaki kaldırıma tırmanamayan kaplumbağayı gördü. Tramvayı durdurup aşağı indi ve kaplumbağayı güvenli alana bıraktı. Kaplumbağa yeşil alana doğru ilerleyip, gözden kayboldu.


Topal’ın duyarlı davranışı tramvay güzergahındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Akşam Postası / 13 Haziran 2021

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