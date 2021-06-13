Biden’dan G7 finali: Otokratik hükümetlerle yarış halindeyiz

ABD Başkanı Joe Biden, “Otokratlarla, dünyadaki otokratik hükümetlerle yarış halindeyiz” dedi.

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Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın liderlik ettiği Cornwall’daki zirveye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ve Biden katıldı.

16 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Cenevre’de yapacağı görüşmeye değinen Biden, Putin’in ‘Rusya-ABD ilişkilerinin en düşük seviyede olduğu’ yolundaki görüşüne katıldığını söyledi.

AA’nın aktardığına göre “Bir kişinin davranışını değiştirebileceğinizin garantisi yok. Otokratlar muazzam bir güce sahip ve halka hesap vermek zorunda değil” diyen Biden, ‘Putin’in neden değişmeyeceğine inandığının’ sorulması üzerine ise gülümseyerek, “O, Vladamir Putin” yanıtını verdi.

Çin’le ‘çatışma istemediğini’ yineleyen ABD başkanı, “İşbirliği yapabileceğimiz alanlarda yapacağız, anlaşamadığımız yerlerde ise bunu açıkça söyleyeceğim ve tutarsız eylemlere karşılık vereceğiz” dedi.

Biden’ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer nokta ise yolsuzlukla mücadele vurgusuydu.

Yolsuzlukla mücadele konusunda G7 liderleriyle anlaştıklarını belirten ABD başkanı, “Yolsuzluk hükümetlere zarar veriyor. Paravan şirketler ve kara para aklama sorunlarına el atacağız” dedi.

Erdoğan için ‘otokrat’ tanımlaması

Biden 2020 yılında New York Times’a verdiği demeçte, “Ben onunla (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) epey uzun zaman geçirdim. O bir otokrat” demişti.