Akşam Postası / 13 Ekim 2021

Dolar rekora doymuyor

Dolar/TL’de 9 direncinin kırılmasıyla başlayan rekorlar dördüncü gününde de devam ediyor.

Eski TÜGVA yöneticisi: Özellikle Adalet Bakanlığı’na yerleşiyorlar

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘torpil listesi’ne dair Twitter’da paylaşılan belgelerle ilgili konuşan eski vakıf yöneticisi Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını söyledi.

Ekimle birlikte vaka ve test pozitiflik oranları artışta

Türkiye genelinde günlük Covid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı eylül ayı başına oranla artış gösterdi. Ekim ayıyla birlikte nisanda bu yana ilk kez vaka sayısı 30 bini aşarken, test pozitiflik oranı da yüzde 9,46’ya ulaştı.

Araştırma: ‘Aşı karşıtlığı’nda öne çıkan 36 hesap var; etkileşim bir yılda ‘uçtu’

Doğrulama platformu Teyit’in araştırmasına göre aşıyla ilgili dezenformasyon içeren Twitter paylaşımda 36 hesap öne çıkıyor. Paylaşımlarda ‘büyük oyun’ temasının da sıkça işlendiği kaydedildi.

KKTC’de hükümet istifa etti

KKTC’de hükümet istifa ediyor. Başbakan Ersan Saner yazılı açıklamayla istifasını sunarken erken seçim yolda yorumları yapılıyor.

Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı’ya destek: ‘Ağzınıza geleni söyleyemezsiniz’

Antalya Altın Portakal Ödülleri’nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik sonrası Karadağlı’ya destek olan oyuncu Pınar Altuğ, “Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Ödül törenleri ağzınıza geleni söylemeniz için bir yer değildir” dedi.

Reuters: Türk istihbaratı IŞİD liderlerinden Cesim’in yakalanmasına yardım etti

Türk istihbarat teşkilatının, kuzeybatı Suriye’de saklanan IŞİD liderlerinden Sami Cesim’in Irak güvenlik güçleri tarafından yakalamasına yardım ettiği belirtildi.

‘Doktor göçü’ tam gaz: Binlerce hekim Türkiye’den ayrılmak için arayışta

İzmir Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak, 3 bini aşkın hekimin başka ülkelerde çalışmak için Türkiye’den ayrıldığını, 8 bine yakın hekiminse gitmek için arayışta olduğunu söyledi.

Eski bakandan turizmde kara tablo: Bırak karlılığı, faizleri ödeyemiyoruz

Eski turizm bakanı Bahattin Yücel, Türkiye’nin son 10 yılda turizmde karlılığı sağlayamadığını, sadece fiyat indirerek rekabet etme şansı yakalamaya çalıştığını söyledi.

Soylu: ‘Siyasi cinayet istihbaratı var mı’ diye sordum, yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İçişleri bakanıyım, sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı? Yok. Bu bir ‘FETÖ’ taktiğidir” dedi.

Yargıtay savcısı: Kadir Şeker’in cezası yüksek, bozulsun

Yargıtay başsavcılığı, Kadir Şeker’e verilen 12 yıl altı aylık hapis cezayı yüksek bularak bozulmasını istedi.

Binance Çin’i gözden çıkardı, Bitcoin düşüşte

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance’in yuan paritelerini işlemden kaldıracağını ve artık Çin’deki müşterilere hizmet vermeyeceğini açıklaması Bitcoin’de değer kaybına neden oldu.

Guinness onayladı: Dünyanın en uzun kadını Türkiye’den

Guinness, 215,16 santimetre boyuyla Rümeysa Gelgi’yi dünyanın en uzun kadını ilan etti.

Squid Game: Sonuna dair en büyük ipucu ilk bölümde

Yalnızca 28 günde Netflix’in en çok izlenen özel içeriği olmayı başaran Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ dizisinin ilk bölümünde, dizinin sonuna dair büyük bir ipucu gizli.

‘Ölüm hesaplayıcı’ geliyor

Uzmanlar tarafından geliştirilen ‘ölüm hesaplama makinesi’ ne zaman öleceğinizi ve hayatınızın ne kadarının sağlıklı bir şekilde geçeceğini tahmin ediyor.

İğneden korkanlara iyi haber

Hollanda’da bilim insanları lazer teknolojisi kullanarak iğnesiz, acısız enjeksiyon yöntemi geliştirdi.