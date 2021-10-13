‘Ölüm hesaplayıcı’ geliyor

Uzmanlar tarafından geliştirilen ‘ölüm hesaplama makinesi’ ne zaman öleceğinizi ve hayatınızın ne kadarının sağlıklı bir şekilde geçeceğini tahmin ediyor.

Birçok algoritmaya dayanan hesaplayıcı, sağlık sigortacıları için tasarlandı. Ayrıca kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine bakarak uzun ve sağlıklı bir yaşam konusunda önerilerde bulunma altyapısına da sahip.

Ölüm hesaplayıcı, diyetle birlikte sporun fazladan 10 yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Hesaplayıcı, küçük değişikliklerin bile yaşam beklentisiyle ilgili değişiklikler yaratabileceğini savunuyor.

Buna göre sağlıklı yaşam süresini arttırmak için günlük 20 dakikalık yoğun spor programı yeterli olabilir.

Sigortacılar açısından risk değerlendirme aracı olarak kullanılacak hesaplama yöntemi, Telegraph Gazetesi’ne göre önümüzdeki haftadan itibaren halka açılacak.

Uygulama sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi, hesaba inananlar da eleştirenler de mevcut.