Guinness onayladı: Dünyanın en uzun kadını Türkiye’den

Guinness, 215,16 santimetre boyuyla Rümeysa Gelgi’yi dünyanın en uzun kadını ilan etti.

Fotoğraf: Guinnes World Records

Gelgi, 2014 yılında da 18 yaş altı kategoride bu unvanın sahibi olmuştu.

Yeniden ölçüm yapan Guinness Dünya Rekorları yetkilileri Gelgi’ye yaşayan en uzun boylu kadın sertifikasını takdim etti.

Doğuştan gelen ve çok nadir görülen bir hastalık olan Weaver Sendromu nedeniyle boyu aşırı uzayan Gelgi, çoğu zaman tekerlekli sandalye kullanıyor, wolker yardımıyla yürüyor.

24 yaşındaki Gelgi her dezavantajın avantaja dönüştürülebileceğini belirterek “Kendiniz olduğunuz gibi kabul edip potansiyelinizin farkına vararak elinizden geleni yapmalısınız” mesajı verdi.

En uzun erkek rekorunun sahibi de Sultan Kösen’in (251 cm) Türkiye’den olmasının ayrıca ilginç bir detay olduğu belirtilerek, uzun erkek ve kadın rekortmenlerin aynı ülkeden olmasının Guinness Dünya Rekorları tarihinde nadir görülen bir olay olduğuna dikkat çekildi.