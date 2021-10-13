Cem Yılmaz’ın üç NFT’si satıldı

Komedyen Cem Yılmaz’ın açık artırmaya sunduğu NFT’ler sahiplerini bulmaya başladı. Şu ana kadar üç NFT’si satılan komedyen, bu satışlardan 24 bin 500 dolar civarında para kazandı.

Yılmaz’ın oluşturduğu NFT’ler, OpenSea isimli bir platformda sergilenmeye başlamıştı. Yılmaz, burada önce bazı çizimlerini sonra da kendi avatarlarının (grafiksel temsil) bir koleksiyonunu açık artırmaya koymuştu.

Bir kadının resmedildiği ‘000001KIZ’ isimli NFT, Yılmaz’ın eserleri arasındaki en değerli parça oldu. Zira bu NFT, tam altı Ethereum’a, yani yaklaşık olarak 21 bin dolara (yaklaşık 180 bin lira) satın alındı.

I'm honored to collect the very first #NFT of Turkey's most popular and famous comedian/actor/director, dear @CMYLMZ !🥃

Sevgili @CMYLMZ 'in ilk #NFT'sini koleksiyonuma eklemis olmaktan buyuk mutluluk duyuyorum!🥃 https://t.co/PAg1wtM9iV — Whisky Bath 🥃 (@whiskybath) October 12, 2021

NFT nedir?

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyor.