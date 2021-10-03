12 yaşındaki çocuk 5 milyon dolarlık NFT projesinin geliştirilmesinde yer aldı

ABD’de yaşayan Benyamin Ahmed isimli 12 yaşındaki çocuk, NFT piyasasında üç hafta içinde beş milyon dolarlık satış yapan bir projede yer alarak şimdiden bu piyasada isim yapmayı başardı.

Geçen yaz Ahmed, kendisine sadece iki ayda 400 bin dolar kazandıran ‘Garip Balinalar’ da dahil olmak üzere iki NFT projesi başlatmıştı.

Aynı zamanda, 8 bin 888 çizgi roman benzeri karakterden oluşan bir NFT koleksiyonu olan ‘Non-Fungible Heroes’u (NFH( tasarlamak için Boring Bananas Co.’nun arkasındaki geliştiricilerle ortaklık kurdu.

18 Eylül’de lansmanı yapılan koleksiyon sadece 12 dakikada tükendi. Kripto veri platformu Dune Analytics’e göre bugüne kadar toplam satışlarda 5 milyon doların üzerinde gelir elde edildi.

Genç kod yazıcısı şunları söyledi: “Çılgınca ve çok heyecanlı bir andı. Satışlar başlayana kadar ürünün ne kadar popüler olduğu asla tahmin edilemez. Non-Fungible Heroes’ta kendi hikayelerine sahip kahramanlar var. Bunlar Disney, Marvel ve Nickelodeon’la çalışan sanatçılar tarafından tasarlandı.”

I've just added her to my collection. She looks 🔥. First time I think someone with #vitiligo has been represented in an animated series. .@NFHeroes making history… again. 💕 https://t.co/ykmN45IjQU#nftcollector #NFTCommunity pic.twitter.com/7HLhgjT3XV — Benyamin | benoni.eth (@ObiWanBenoni) September 19, 2021

Ahmed bu ekipte ‘developer’ yani geliştirici olarak çalıştı. Rolünün, projenin Discord grubundaki soruları yanıtlamak da dahil olmak üzere teknik desteğe odaklandığını söylüyor.

Ayrıca, web geliştiricisi babası yardımıyla projenin web uygulaması ve blok zincirindeki projeye güç veren kod olan akıllı sözleşmenin oluşturulmasında da bulundu. Ahmed beş yaşında kodlamaya başladı ve o zamandan beri programlama becerilerini geliştirmeye devam etti.

Ahmed, “En başından beri bu ekiple yakın bir şekilde çalışıyorum. Weird Whales topluluğu bana neyin işe yarayıp neyin yaramadığı konusunda çok şey öğretti. Bunun deneyimiyle de buraya dahil oldum” dedi.

Ahmed, NFH üzerindeki çalışması için, lansmandan sonra yapılan ilk satışlardan belli bir yüzde aldığını bildirdi ancak tam rakamı vermeyi reddetti.

Ancak Ahmed, bunu parayla ilişkilendirmiyor. O NFH projesinin genel hedefine atıfta bulunarak, “Tüm medya ve eğlence endüstrisini alt üst etme potansiyeline sahip olacağına inandığımız bir şey inşa ediyoruz. Size yakın bir tiyatroya ulaşan ilk NFT projesi olabiliriz” diyor.

NFT nedir?

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyorlar.