Binance Çin’i gözden çıkardı, Bitcoin düşüşte

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance’in yuan paritelerini işlemden kaldıracağını ve artık Çin’deki müşterilere hizmet vermeyeceğini açıklaması Bitcoin’de değer kaybına neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

Çin Merkez Bankası 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve aktivitelerin cezalandırılacağını duyurmuştu.

Kripto para piyasası ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın ekim ayı başında kripto paraları yasaklama niyetlerinin olmadığı yönündeki açıklamaları sonrası yeni bir çıkış dalgası yakalamıştı.

Ancak Binance’in yuan paritelerini yıl sonu işlemden kaldıracağını duyurmasıyla birlikte Bitcoin önderliğinde kripto paralarda yön aşağı döndü.

Bitcoin, saat 12:20 itibarıyla yüzde 4’ten fazla değer kaybederek 54 bin 600 dolarlı seviyelere kadar inmiş durumda.

En büyük ikinci para birimi Ethereum ise 3 bin 400 doların biraz üzerinde hareket ediyor.

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.