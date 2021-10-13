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Yaramazlara biraz batar!

İğneden korkanlara iyi haber

Hollanda’da bilim insanları lazer teknolojisi kullanarak iğnesiz, acısız enjeksiyon yöntemi geliştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmacılar geliştirdikleri teknolojinin iğne korkusunu azaltarak aşılanma oranlarını artırmasını umuyor.


Projenin fikir babası MIT’de de araştırmalar yapan, Twente Üniversitesi profesörü David Fernandez Rivas verdiği bilgilere göre ‘bubble gun‘ (baloncuk tabancası) lazer kullanarak küçük damlaları derinin dış tabakasından içeri sokuyor.

Bütün işlem sivrisinek ısırmasından daha kısa sürüyor ancak ısırığın aksine acısız. Çünkü derideki sinir uçlarına temas etmiyor.

Rivas işlemi şöyle açıkladı: “Bir milisaniye içinde, sıvıyı içeren cam bir lazer tarafından ısıtılıyor, sıvı içinde bir kabarcık oluşturuluyor ve sıvı saatte en az 100 kilomete hızla dışarı itiliyor. Bu deriye herhangi bir zarar vermeden giriş yapmasını sağlıyor. Herhangi bir giriş iz, ya da yara olmuyor.

Rivas icadın yalnızca daha çok insanın aşılanmasına değil aynı zamanda kirli iğneden kaynaklanan kontaminasyon riski ve tıbbi atık birikiminin de azaltacağını umuyor.

1.5 milyon avroluk Avrupa Birliği fonuyla numune dokular üzerinde yapılan denemeler başarıyla sonuçlandı. Bu ay insan denemeleri için fon başvurusu da tamamlanacak.

Geniş kitleler üzerinde uygulanmasının bir ila üç yılı bulabileceği belirtilse de yöntem sayesinde 1000 kişiden birinde olduğu tahmin edilen iğne fobisinin, kişinin aşı yaptırmasına engel teşkil etmesinin önüne geçilebilir.

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