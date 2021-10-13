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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: ‘Siyasi cinayet istihbaratı var mı’ diye sordum, yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İçişleri bakanıyım, sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı? Yok. Bu bir ‘FETÖ’ taktiğidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demişti.


Buna karşılık da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” diye konuşmuştu.

Ankara başsavcılığı da resen (şikayete bağlı olmaksızın) soruşturma başlatmıştı.

‘Siyasi cinayet işlenebilir’ iddiasına soruşturma

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