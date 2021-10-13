Ekimle birlikte vaka ve test pozitiflik oranları artışta

Türkiye genelinde günlük Covid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı eylül ayı başına oranla artış gösterdi. Ekim ayıyla birlikte nisanda bu yana ilk kez vaka sayısı 30 bini aşarken, test pozitiflik oranı da yüzde 9,46’ya ulaştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den bu yana toplam 64 bin 264 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlara göre toplumsal bağışıklık için nüfusun en az yüzde 70’nin tam aşılı olması gerekirken, Türkiye’de bu oran bugün itibariyle hala yüzde 57’nin biraz üzerinde.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre 1-30 Eylül’de toplam 765 bin 739 Covid-19 vakası tespit edildi ve günlük vaka ortalaması 25 bin 525 oldu.

Vaka sayısı 1 Eylül’de 23 bin 946 olarak açıklandı ve 5 Eylül’de 20 binin altına inerek 19 bin 391’e geriledi.

Daha sonra tekrar 20 binin üstüne çıkan vakalar 10 Eylül’de 23 bin 562’ye, 15 Eylül’de 28 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Günlük vaka sayıları, 15-30 Eylül’de 26-29 bin civarında seyretti.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Beş ay sonra tekrar 30 bini aştı

1 Ekim’de 28 bin 873 olan vaka sayısı 6 Ekim’de 30 bin 438’e çıktı. Böylece beş ay sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30 bini geride bırakmış oldu.

Ekim ayından önce en son 30 Nisan’da vaka sayısı 30 bini aşmıştı.

Vaka sayısı 10 Ekim’de 28 bin 370, 11 Ekim’de 30 bin 563, dün de 33 bin 860 olarak açıklandı.

Ekimin ilk 12 gününde toplam 354 bin 905 vaka tespit edilirken, günlük vaka ortalaması 29 bin 575 oldu.

Test pozitiflik oranı yükseldi

Ülke genelinde vakaların artmasıyla ekimde, Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı eylüle göre yükseldi. 1 Eylül’de test yapılan her 100 kişiden 7,91’inin testi pozitif çıktı. Bu oran15 Eylül’de yüzde 8,28’e yükseldi.

20-30 Eylül’de yüzde 7,58 ila 8,27 arasında değişen pozitiflik oranı 5 Ekim’de yüzde 8,38’e çıktı.

Pozitiflik oranı 11 Ekim’de yüzde 8,61 olarak kayıtlara geçerken dün itibariyle yüzde 9,46’ya yükseldi.

Günlük vefat sayıları benzer

Ekimde vakalardaki yükselişe rağmen günlük vefat sayılarında eylüle göre artış olmadı.

1-30 Eylül’de 7 bin 344 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, günlük vefat ortalaması 245 oldu.

Eylüldeki en yüksek vefat sayısı 1 Eylül’de 290 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında vefat sayısının 200’ün altına indiği tek gün, 193 kişinin hayatını kaybettiği 25 Eylül oldu.

Ekimin ilk 12 gününde ise 2 bin 551 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, bu süreçte günlük vefat ortalaması 212 oldu.

1 Ekim’de 210, 5 Ekim’de 228 olarak kayıtlara geçen vefat sayısı, 10 Ekim’de 196’ya, 11 Ekim’de 188’e gerileyerek 200’ün altına indi.

Vefat sayısı, son günlerdeki azalışının ardından dün 237’ye çıktı.