Covid-19’la ikinci kışa doğru: Dünyada son durum ne?

Salgınla mücadelede iki yıl geride kalırken Covid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 239 milyon 126 bini aştı. Dünya nüfusunun ise şu ana kadar ancak yüzde 47,6’sı en az bir doz aşı olabildi.

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Covid-19, 2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve hızla dünyaya yayılmıştı. Türkiye ise ilk vakayı 11 Mart 2020’de açıklamıştı.

Covid-19’la geçecek ikinci kış öncesi dünya genelinde uygulanan toplam aşı sayısı 6 milyar 54 milyon doz.

Hastalıkla mücadelede belli bir eşiğin aşılması için ise dünya nüfusunun en az yüzde 70’nin aşılanması gerekiyor. Ancak bu hedef hala çok uzak. Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı dünya genelinde 4,55 milyonu aştı.

En yüksek vaka sayısının kaydedildiği üç ülke sırasıyla ABD, Hindistan ve Brezilya olurken, en fazla aşı yapılan ülkeler Çin, Hindistan ve ABD.

Aşılamada en büyük sıkıntı yoksul ülkelerin yeterli oranda aşıya ulaşamaması.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim’de aşı üreten ülke ve firmalara patent hakkından feragat etme çağrısında bulunsa da bu çağrısı karşılık bulmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ına Covid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısı yapmıştı.

Dünya genelinde üretilen Covid-19 aşıları arasında Sinovac, Sputnik-V, Oxford/AstraZeneca, Biontech/Pfizer ve Moderna aşıları öne çıkıyor.



Aşılar ‘inaktif‘, ‘viral vektör‘ ve ‘mesajcı RNA (mRNA)’ olmak üzere üç farklı yöntemle üretiliyor.

ABD’li ilaç firması Moderna, Covid-19’a karşı ürettiği aşısını özellikle zengin ülkelere satmak ve yoksul ülkeleri bekletmekle suçlanıyor.

Forbes’un açıkladığı ABD’nin en zengin 400 kişisinin yer aldığı listede bu yıl ilk kez Covid-19 aşısı üreten ABD’li ilaç firması Moderna’nın kurucuları da yer alıyor.