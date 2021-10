Türkiye daha yüzde 50’lerde: ‘Delta’ya karşı toplumun yüzde 90’ından fazlası aşılanmalı’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Delta varyantının bulaşma hızı daha fazla olduğu için salgının kontrol altına alınabilmesi adına toplumun yüzde 90’ından fazlasının tam doz aşılı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’de tam aşılanmışların oranı henüz yüzde 60’ı bile bulmuş değil.

AA’nın haberine göre Antalya’da, Belek’teki Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından bir otelde düzenlenen ‘Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’ne katılan Özlü ve diğer isimler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Özlü, 25-30 bin bandındaki hasta sayısının, normal hayata dönüldüğü dikkate alındığında, beklenmedik bir durum olmadığını belirterek, virüsün kontrol altına alınmasının yolunun hızlı ve yaygın aşılama olduğunu ifade etti.

Dünyada 6 milyar dozu aşkın Covid-19 aşısı uygulandığına işaret eden Özlü, “İlk başta bazı çekinceler, endişeler, korkular anlaşılabilirdi. Ama artık günümüzde çok sayıda aşının yapıldığını biliyoruz. Aşıların güvenli ve etkin olduğu konusunda, bilimsel çalışma ve raporlar dışında bizzat deneyimlerimiz, gözlemlerimiz var. Dolayısıyla artık bu konuda tereddüde mahal yok” dedi.

‘Yasak ve kısıtlamaları istemiyoruz’

Şu an aşıdan başka güçlü bir çözüm ve etkili bir ilaç olmadığı için bu fırsatın kullanılması gerektiğinin altını çizen Özlü, şöyle devam etti: “Başka bir çözüm dediğimiz yasaklar ve kısıtlamaların olmasını artık hiçbirimiz istemiyoruz. Dolayısıyla aşılama konusunda mesafe almalıyız. Geldiğimiz yer güzel ama yeterli değil. Özellikle Delta varyantı… Bulaşma hızı daha fazla olduğu için artık toplumun yüzde 90’ından fazlasını tam doz aşılı hale getirmemiz gerekiyor ki pandemiyi kontrol altına alabilelim.

‘Artık yüzde 70 yeterli değil’

Wuhan’dan çıkan virüsle ilgili bu rakamı yüzde 70 olarak telaffuz ediyorduk ama şimdi bu yüzde 70’de yeterli olmayacak. Toplumda çok yüksek oranda aşılamayı gerçekleştirmek durumundayız. Bunun için herkese bir an önce tüm aşılarını yaptırmalarını, hiç yaptırmamışsa ilk dozu, yaptırmışsa ikinci dozu yaptırmalarını tavsiye ediyorum. İnaktif aşıyı olanların da 3’üncü dozu yaptırmalarında büyük yarar var.”

‘Gençlerde daha sık görülüyor’

Geçen yıl Türkiye’deki vakaların genellikle 65 yaş üzerinde, kronik hastalığı olan ve sağlık çalışanlarından oluştuğunu hatırlatan Özlü, bu durumun değştiğini, mevcut vakaların büyük çoğunluğunun gençlerden, sağlıklı, önceden kronik hastalığı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

“Sağlık çalışanları hiç yok denecek kadar az. Bu tabii aşının etkisi. Gerek yaşlı popülasyonda gerek kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarında aşılanma oranları yüksek. Dolayısıyla artık onları yeterince koruyabiliyoruz” diyen Özlü, Delta varyantının da özellikle gençlerde daha sık görüldüğünü, bu grupta aşılama oranlarının düşük olmasının artışta etken olduğunu söyledi.

‘Yoğun bakımlarda çoğunluk 25-35 yaş grubunda’

Covid-19 servislerinde ve yoğun bakımlarda ağırlıklı olarak 25-35 yaş arası hastaların tedavi gördüğüne dikkati çeken Özlü, “Daha önceden hiçbir hastalığı olmayan kişiler bunlar. Çok ağır hastalarımız var. ECMO cihazına bağladığımız gebeler var. Çok acılar yaşıyoruz biz de onlarla beraber” dedi.

Türkiye’de 2’nci doz aşısını olmayan, iki doz inaktif aşı olup 3’üncü doz aşısını yaptırmayan ya da hiç aşı yaptırmayan kişiler olduğunu dile getiren Özlü, “Dolayısıyla sesimin ulaştığı her vatandaşa bir an önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Bu her şeyden, yasaklardan, kısıtlamalardan daha kolay” diye konuştu.