Aşılamada 110 milyon doz geçildi: Tam aşılı sayısındaki hedef hala uzak

Sağlık Bakanlığı’nca Covid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti. Nüfusa göre tam aşılı oranı ise halen yüzde 50’nin biraz üzerinde.

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Türkiye’de aşılama süreci 14 Ocak’ta başlamıştı.

Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında artışlar kaydedildi. Uygulanan Covid-19 aşısı mayısta 30 milyon, haziranda ise 50 milyon doza ulaştı. Temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doz aşıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün sabah saatleri itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı.

Diğer dozlarla birlikte toplam sayı 110 milyon 201.

Nüfusa göre tam aşılı oranı ise hala yüzde 53,9 seviyesinde.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

Son verilere göre 18 yaş üstünde tam aşılanma oranı ise Ankara’da yüzde 74’e, İstanbul’da yüzde 67,8’e, İzmir’de yüzde 76,3’e ulaştı.