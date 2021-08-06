Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aşılamada 75 milyon geçildi: Tam aşılı sayısı hedefin çok uzağında

Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşısı miktarı toplamda 75 milyonu geçti.

Bilim insanları geçen sene hayatımıza giren Covid-19 pandemisine karşı maske ve mesafe gibi tedbirlerin yanında en büyük silahımızın aşı olduğuna vurgu yapıyor.


Bu kapsamda Türkiye’de Covid-19 aşılaması, Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından 14 Ocak 2021’de başladı. Ardından BioNTech ve -henüz kullanımı başlamamış olsa da- Sputnik V aşısı da onay verildi.

Günlük yapılan aşılama miktarında plansızlık ve tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle kimi zaman azalmalar yaşanıyor. Son günlerde BioNTech’te yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle aşılama yavaşlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun bugün itibariyle aşılacağını duyurmuştu.

Tedbirlerin gevşetilmesi ve Delta varyantının yayılımı ile vakaların artması, Türkiye’de ‘aşı olmayana kısıtlama’ tartışmalarını da gündeme getirmişti.

Sağlık Bakanlığının ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08:30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.  İki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların oranı ise yüzde 34 ile yüzde 70 hedefinin çok uzağında.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

İstanbul’da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara’da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir’de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.

Koca: Aşı olmayandan PCR testi isteyebiliriz

Kahvehaneye girişte iki doz aşı şartı

Çapa dekanı: Aşı zorunluluğu kaçınılmaz olacak

10 Covid-19 hastasından dokuzunun aşısı tamamlanmamış

Bilim kurulu üyesi, ‘sosyal ortamlar için’ aşı ya da PCR zorunluğu istedi

SON HABERLER

Yangından sonra sel tehlikesi: Toprak katılaştı, suyu emmekte zorlanacak

28 Temmuz’da başlayan yangınlar Bodrum, Muğla ve Manavgat’ta devam ediyor. Son bir hafta içinde ülke genelinde uydudan yapılan tespitlere göre yaklaşık 54 bin hektar orman kül oldu. Bu durum beraberinde sel riskini de getirdi. Diken’e konuşan İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sel korkusu için ‘doğru bir korku’ dedi ve alınabilecek önlemleri sıraladı.

Jetteki kokain: ACM Havayolları ve Özkan ailesiyle ilgili neler biliniyor?

Murat Özkan ile görüşmek istediğimizde kendisini asistanı olarak tanıtan kişi soruları kendisine sorabileceğimizi söyledi. Murat Özkan’ın Türkiye’de olup olmadığını sorduğumuzda basın mensuplarına doğrudan açıklama yapılmadığını, Özkan’ın fahri konsolos olmadığını söyledi. Soru sormaya devam ettiğimiz sırada telefonu kapattı.

Bakanlardan ‘durum değerlendirmesi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarıyla ilgili ‘durum değerlendirmesi‘ yaptı.

Messi, Barcelona’dan ayrıldı

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi sona eren Messi, serbest oyuncu konumundaydı.