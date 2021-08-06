Aşılamada 75 milyon geçildi: Tam aşılı sayısı hedefin çok uzağında

Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşısı miktarı toplamda 75 milyonu geçti.

Bilim insanları geçen sene hayatımıza giren Covid-19 pandemisine karşı maske ve mesafe gibi tedbirlerin yanında en büyük silahımızın aşı olduğuna vurgu yapıyor.

Bu kapsamda Türkiye’de Covid-19 aşılaması, Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından 14 Ocak 2021’de başladı. Ardından BioNTech ve -henüz kullanımı başlamamış olsa da- Sputnik V aşısı da onay verildi.

Günlük yapılan aşılama miktarında plansızlık ve tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle kimi zaman azalmalar yaşanıyor. Son günlerde BioNTech’te yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle aşılama yavaşlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun bugün itibariyle aşılacağını duyurmuştu.

Tedbirlerin gevşetilmesi ve Delta varyantının yayılımı ile vakaların artması, Türkiye’de ‘aşı olmayana kısıtlama’ tartışmalarını da gündeme getirmişti.

Sağlık Bakanlığının ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08:30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu. İki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların oranı ise yüzde 34 ile yüzde 70 hedefinin çok uzağında.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

İstanbul’da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara’da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir’de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.