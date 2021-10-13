Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘teminat verdi’: Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa’nın ilk dört maddesine kimsenin dokunamayacağını söyledi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

İlk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devletin temellerinin belirtildiği ilk dört maddeyi CHP liderinin değiştirmek istediğini söylemiş. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu’na ilk dört maddeyle ilgili beş soru yöneltmişti.


CHP lideri, iddialara bir kez daha Ankara’daki Zübeyde Hanım sosyal tesisindeki ‘Ankara Kanaat önderleri ,Muhtarlar ve STK Buluşmaları’ toplantısında yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Devletin organlarını bu anayasa belirler. Referanduma sunulmuş, vatandaşlar da kabul etmişler. İlk dört maddesi zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Bunlar da tartışılıyor son günlerde ama bu tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim.”

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘sınav soruları’: Boş kağıdı ‘Evet’e yoracak

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalı

Erdoğan: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri Kılıçdaroğlu’nun mu?

SON HABERLER

HDP’den Nihal Yalçın’a destek: Yanındayız!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyuncu Tamer Karadağlı tarafından sahnede konuşmasına müdahale edilen oyuncu Nihal Yalçın’a destek verdi. HDP lideri, katı atık toplayıcılarına yönelik engellemelere değinirken, Pandora Belgeleri’ni hatırlatarak ekonomi yönetimini eleştirdi.