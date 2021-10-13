Kılıçdaroğlu ‘teminat verdi’: Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa’nın ilk dört maddesine kimsenin dokunamayacağını söyledi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

İlk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devletin temellerinin belirtildiği ilk dört maddeyi CHP liderinin değiştirmek istediğini söylemiş. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu’na ilk dört maddeyle ilgili beş soru yöneltmişti.

CHP lideri, iddialara bir kez daha Ankara’daki Zübeyde Hanım sosyal tesisindeki ‘Ankara Kanaat önderleri ,Muhtarlar ve STK Buluşmaları’ toplantısında yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Devletin organlarını bu anayasa belirler. Referanduma sunulmuş, vatandaşlar da kabul etmişler. İlk dört maddesi zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Bunlar da tartışılıyor son günlerde ama bu tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim.”