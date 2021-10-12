Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘sınav soruları’: Boş kağıdı ‘Evet’e yoracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sorular yöneltirken, “Boş kağıt ‘Evet’ anlamı taşır” dedi.

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Meclis’teki grup toplantısında partililere seslenen MHP lideri, ‘millet ittifakı’nı, ‘zillet ittifakı’ olarak tanımlarken, ittifaktaki partilerin ‘gün aşırı birbirini ziyaret ettiğini, hava kokladığını, arka kapıda birbirine kazık attığını’ söyledi.

Bahçeli, ittifakı dışı olanlar dahil altı partinin parlamenter sistem için bir araya geldiğini anımsatarak “Bir yapmadıkları kısırlı pastalı altın günleriydi zannediyorum, onu da yakında gerçekleştirecekler” dedi.

MHP lideri, CHP’nin gizli gündeminde anayasanın ilk dört maddesini kaldırmanın esas olduğunu savunarak, CHP liderine şu soruları yöneltti:

* Anayasa’dan Atatürk’ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

* Anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz?

* Türk vatandaşlığı kavramı yerine yurtseverlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramını getirmeyi amaçlıyor musunuz?

* Demokratik muhalefet diyerek HDP’ye yörenizde görüp kucak açıyor musunuz?

* Terörist Demirtaş’ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz?

Bahçeli, soruların ardından sözlerine şunları ekledi: “Bu sorularım gayet nettir, ya ‘Evet’ diyeceksin ya ‘Hayır.’ Boş kağıt vermen halinde hepsine ‘Evet’ dediğin kabul edilecektir.”

MHP lideri, Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayet kaygım var” yorumuna da “Korku edebiyatını bırak. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin” diye yanıt verdi.