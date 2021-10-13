TÜGVA yurtlarında kalan öğrencilerin kişisel verileri paylaşılabiliyor

İktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yurtlarında kalan öğrencilere imzalatılan sözleşmede kişisel verilerin sponsorlarla paylaşılabileceği yazıyor. Eğer öğrenci bu bilgilen nasıl paylaşıldığını öğrenmek isterse de ücret ödemesi isteniyor.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in haberine göre sözleşmede, TÜGVA’nın öğrencilerin bilgilerini şu amaçlarla da kullanabileceği yazıyor: “Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vermek. Vakfın tanıtımı ve eğitim amacıyla vakfa davetinizi yapmak. Vakıf faaliyetlerini duyurabilmek. Vakfın faaliyetleri çerçevesinde konaklamanızı ve emniyetinizi sağlamak. Sosyal medyada öğrenci hikâyelerini paylaşmak.

Bilimsel araştırmalar, tez çalışmaları gibi alanlarda isteğe bağlı yardımda bulunabilmeniz amacıyla tarafınıza yönlendirmede bulunmak. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak. Sizleri yeterlilik ve güvenlik açısından değerlendirebilmek. TÜGVA’nın toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkiyi ölçebilmek.”

Bunun yanı sıra sözleşmede, öğrencilerin TÜGVA’nın topladığı kişisel verileriyle ilgili sorularına yanıt verilirken ek maliyet doğması halinde bunun öğrenciden istenebileceği belirtiliyor.