Bilal Erdoğan’dan TÜGVA açıklaması: Uğraşanlar kıskançlıktan çatlasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, yönetim kurulunda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’yla (TÜGVA) ilgili konuştu. TÜGVA’lı öğrencilere seslenen Bilal Erdoğan, “Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın” dedi.

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Gazeteci Metin Cihan, daha önce iktidara yakın vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Vakfın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü. TÜGVA yetkilileri ise belgeleri yalanlamıştı.

Çorum’da ‘gençlik kampı’ açılışına katılan Erdoğan, şunları söyledi: “TÜGVA’yla uğraşıyorlar, neden biliyor musunuz? Siz TÜGVA’da karışık kuruşuk, abuk sabuk bir şey yapıyor musunuz? Niye uğraşıyorlar sizinle? Niye işlerine gelmiyor? Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın.”

Erdoğan daha sonra ‘uzmanlık alanının Avrupa olduğunu’ öne sürerek şunları ifade etti: “Avrupa diye bir şey kalmayacak. Şu anda Avrupa’da seçimler yapılıyor, hükümet kurulamıyor ülkelerde. Ülkeler birbiriyle kavga içinde. Avrupa’da lider denilecek bir tane adam yok. Hangi ülkenin lideri, Avrupa’nın lideri, yok. Maalesef hepsi komik duruma düşmüş durumda.

Amerika’nın bu kadar ekonomik gücüne rağmen şu anda çok ciddi meseleleri tartışıyorlar. Bunlar inançsız toplumların yaşamaya mahkum olduğu meseleler, sıkıntılardır. Ne olur yani hem inançlı, hem gelişmiş bir toplum olunabileceğini görüyorsak, bundan niye uzak duralım.”