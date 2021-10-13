Bakan Koca: Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır” dedi.
Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan sağlık bakanı özetle şunları söyledi:
*Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum.
*Artık kısıtlama yok çünkü aşı var.
*Aşı programımızda bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi.
*Aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak.