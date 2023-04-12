Akşam Postası / 12 Nisan 2023

AKP, ‘yüzde 50+1’den rahatsız olmaya başlamış

AKP’nin yüzde 50+1 modelinden rahatsız olmaya başladığı ve kazanması halinde seçim sonrası sistemi kamuoyunda tartışmaya açmayı planladığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin’e karışmadı: Başka partinin iç işi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin milletvekili aday listesinde yer alması eleştirilen eski AKP’li Sadullah Ergin için, ”Başka partinin adayı, iç işlerine karışamayız” dedi.

Gezici anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

Gezici Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda yüzde 53,4’le kazanıyor. Şirket sahibi Murat Gezici, 17 Mart’ta, cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun önünde olduğunu söylemişti.

Memleket Partisi kurucusu Gaye Usluer, CHP’ye döndü

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran ekibe dahil olan Gaye Usluer, CHP’ye döndü.

Türkiye Raporu’nun anketi: Muharrem İnce seçimi ikinci tura bırakıyor

Türkiye Raporu’nun nisan anketine göre Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk turda ‘seçimi ikinci tura bırakacak’ oranda oy alacak.

Muharrem İnce, ‘yönetme’yi AKP’ye katılan eski belediye başkanından öğrenmiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘ihtimal dahilinde olmasa bile’ cumhurbaşkanı seçilirse Meclis’te grubu olmadığı halde ülkeyi nasıl yöneteceği sorulunca daha sonra AKP’ye katılan Yalova’nın eski belediye başkanı Yakup Koçal’ı örnek gösterdi: “Zaten güç bende olunca Meclis de bana döner.”

Ücretsiz mavi tikler önümüzdeki hafta kalkıyor

Elon Musk, Twitter’da mavi tiklerin önümüzdeki haftaya kadar tamamen kaldırılacağını duyurdu.

ORC anketi: Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 48

ORC Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 48.

Yurt dışındakiler için oy verme yer ve tarihleri açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs genel seçimlerinde yurt dışı seçmen için 27 Nisan’da başlayacak oy verme işlemlerinin, hangi temsilcilik ve tarihlerde yapılacağını duyurdu.

Destici’den ‘basit bir ırkçılık’ örneği

Cumhur ittifakının küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın gerçek soyismini gizlediğini öne sürdü. Oysa Baş’ın ‘Jusoviç’ soyadlı Yugoslavya göçmeni Boşnak bir ailenin çocuğu olduğu bizzat kendi ağzından da açıkladığı, açık kaynaklarda yer alan bir bilgi.

Üç gündür yükseliyor: Borsada artış sürecek mi?

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, borsada hafta başından beri yaşanan yükselişle ilgili ”5300’leri hedefleyen bir piyasa görüyoruz” dedi.

Yöneylem anketi: AKP, CHP’nin 7 puan önünde

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu, CHP’nin 7,4 puan önünde. TİP’in oy oranı yüzde 3’ün üstünde.

Citi: 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’ye 50 milyar dolar girebilir

ABD’li yatırım bankası Citi, 14 Mayıs sonrası para politikası normalleşirse Türkiye’ye 12 ayda 50 milyar dolarlık bir kaynak aktarılabileceğini öngördü.

İktidara yakın haber kanallarının izlenme süresi, eleştirel kanalların üç katı

Türkiye Raporu’nun araştırmasına göre nisanın ilk haftası iktidara yakın haber kanallarının izlenme süreleri tüm haber kanallarının yüzde 53’ten fazlasını buldu. Eleştirel kanallarsa sadece tüm izlenmenin yüzde 17,6’sını alabildi.

Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıllık hapis cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve örgüt yöneticisi 13 kişiye verilen 8 bin 658’er yıl hapis cezası onandı.

Yavaş, muhalefette ‘bölücü’ arayanlara HÜDA-PAR’ı gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, PKK liderlerinin açıklamalarının ‘altılı masanın işini bozmak için’ olduğunu söyledi.