Boğaziçi Üniversitesi’nde komisyon ve kurullara ‘kayyım’ ayarı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyım yönetimi’ çok sayıda kurul ve komisyonu kapattı, geriye kalan komisyonlarıysa kendi kadrolarıyla doldurdu.

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Kayyım yönetimden önce Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kurul ve komisyonlar, yönetim kademesinde bulunmayan akademisyenlerin de okulla ilgili söz sahibi olmasına olanak sağlıyordu. Okuldaki yetki komisyonlar aracılığıyla dağıtılmıştı. Akademisyenlerin birden çok komisyonda görev almamasına dikkat edilir ve bu sayede daha fazla kişi okulla ilgili söz hakkına sahip olurdu.

Kayyım yönetimle birlikte komisyonlar işlevsizleştirildi, yönetime yakın az sayıda kişi çok sayıda komisyona atandı.

Çok sayıda komisyon kapatıldı

22 Mart tarihli üniversite yönetim kurulu kararıyla toplam 20 kurul ve komisyon kapatıldı.

Bu komisyonlar şöyle:

Afet komisyonu

Alt işveren denetleme

Araştırma politikaları

Boğaziçi Üniversitesi kosgeb değerlendirme ve karar kurulu

Bilgi teknolojileri kurulu

Bina ve arazi geliştirme komisyonu

Bologna eşgüdüm komisyonu

Döner sermaye yürütme kurulu

Fikri mülkiyet kurulu

İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

Kantin ve kafeteryalar denetleme komisyonu

Kilyos kampüsü idari koordinatörlüğü yürütme kurulu

Taşınmaz değerlendirme komisyonu

Mediko sosyal yürütme kurulu

Mezuniyet yıllığını denetleme komisyonu

Özel öğrenci başvurularını değerlendirme komisyonu

Servis denetleme komisyonu

Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı eşdeğerlik komisyonu

YÖKSİS komisyonu

Listede kapatılması tuhaf gelen komisyonlar bulunuyor. Örneğin ‘kantin ve kafeteryalar denetleme komisyonu’ ve ‘servis denetleme komisyonu’ kaldırılarak bu alanlardaki denetim mekanizması güçsüzleştirildi.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu da bulunması zorunlu bir kurul. Bu kurulun yerine iş sağlığı ve güvenliği komisyonu açıldı ancak düzenlemelere göre bu alanla ilgili komisyonun değil kurulun bulunması gerekiyor.

Bilgi teknolojileri kuruluysa okulun bilgi işlem merkezinde güvenlik açığı tespit eden ve bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verildiğini duyuran kurul. Kurul üyeleri yandaş medyaya linç ettirilmiş, sonrasında görevden alınmıştı. Kurul, sözde Haziran 2022’de kapatılmıştı. Yani kapatılan kurul yeniden kapatıldı.

Boğaziçili kaynaklar, bu kurul ve komisyonların genel olarak kayyım yönetimine yakın yeterli sayıda isim bulunamaması nedeniyle kapatıldığını düşünüyor.

Koltuklar yönetime yakın isimlerle dolduruldu

Komisyonlarda bulunan üyelerin çoğu Naci İnci döneminde adrese teslim kadro veya başka yollarla işe alınmış akademisyenler ve idari görevliler. Naci İnci ve Melih Bulu’dan önce de Boğaziçi’nde çalışan neredeyse hiç kimse komisyonlarda yer almıyor. Buna karşılık kayyım yönetimine yakın kişiler birden fazla komisyonda.

Diken’in tespit ettiğine göre, komisyonlarda bulunan 210 koltuğun en az 150’si Naci İnci döneminde işe girmiş veya idari pozisyonlara atanmış. Dokuz üyelik de öğrenci temsilciliği kuruluna ait.

Naci İnci’nin rektör olarak atanmasından önce görev alan akademisyenler komisyon ve kurullarda azınlıkta.

Kayyım yönetim her yerde

Rektör, rektör yardımcısı, dekanlar, dekan yardımcıları, daire başkanları, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, şube müdürleri ve koordinatörlerden oluşan kayyım yönetim çok sayıda koltuğa oturdu.

Bu kişiler, 70’den fazla koltuğa oturdu.

Bir yılda dokuz koltuğa oturan dekana iki koltuk daha

Bir senede dokuz koltuğa oturan iktisadi idari bilimler fakültesinin ‘kayyım dekanı’ Murat Önder’e iki koltuk daha verildi. Önder, ‘strateji geliştirme kurulu’ ve ‘yabancı uyruklu öğretim elemanı inceleme ve değerlendirme komisyonu’ üyeliklerine atandı.

Önder’in ayrıca üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği, iktisadi idari bilimler fakültesi dekanlığı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü başkanlığı, yönetim bilimleri anabilim dalı başkanlığı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğretim üyeliği ve kalite komisyonu koordinatörlüğü görevleri bulunuyor. Önder önceden işletme ve ekonomi bölümü başkanlıklarını da yürütüyordu.

Naci İnci’nin öğrencisine üç üyelik

Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme bir şekilde kurulan veri bilimi ve yapay zeka enstitüsüne adrese teslim kadroyla atanan Naci İnci’nin öğrencisi Belkıs Gökbulut Öztürk üç komisyona üye yapıldı.

Hukuk fakültesi ve yapay zeka enstitüsüne koltuk yağdı

AKP’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne müdahalesinden sonra tepeden inme bir şekilde kurulan hukuk fakültesi ve yapay zeka ve veri bilimi enstitüsü öğretim üyelerine üyelik yağdı. Hukuk fakültesi öğretim üyelerine toplam 15 üyelik, yapay zeka ve veri bilimi enstitü üyelerine toplam 9 üyelik verildi. Hukuk fakültesinde 12 öğretim üyesi varken yapay zeka ve veri bilimi enstitüsünde bu sayı 6.

Buralardaki tüm öğretim üyeleri koltuk kapamazken bazı öğretim üyelerin birden fazla koltuk verildi. Bu iki birime koltukların yüzde 10’dan fazlası verildi.

Paralel vakfa koltuk

Naci İnci paralel vakfı BUVAKIF, üniversitesinin burs komisyonuna eklendi. BUVAKIF’ın kanuna aykırı bir şekilde kurulması gibi, söz konusu komisyona eklenmesi de yönetmeliğe aykırı. Boğaziçi Üniversitesi Lisans Burslar İç Yönetmeliği’nin altıncı maddesine göre, burs komisyonu, öğrenci dekanı başkanlığında, fakülte, enstitü ve yüksekokul tarafından önerilen tam zamanlı öğretim üyesi veya görevlileri arasından üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen beş üye, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) temsilcisi, burs ofisi koordinatörü ve öğrenci temsilcisinden oluşuyor.

İki komisyon daha kuruldu

Bunların haricinde ‘rektörlük konferans destek komisyonu’ ve ‘mobbing inceleme komisyonu’ kuruldu. Konferans destek komisyonunda dört, mobbing inceleme komisyonunda altı üye bulunuyor.

Buradaki üyelerin tamamı Naci İnci döneminde işe alınan veya idari pozisyona getirilen kişilerden oluşuyor.