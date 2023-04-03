Boğaziçi’nde ‘kayyım’ dekan bir yılda dokuz koltuğa oturdu

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisadi ve idari bilimler fakültesine dışarıdan atanan ‘kayyım dekan’ Murat Önder, kendisini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde bulunan yönetim bilimleri anabilim dalı başkanlığına atadı. Böylelikle Önder, bir yılda dokuz farklı koltuğa oturmuş oldu. Yedisinde hala oturuyor.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

Boğaziçi’nde seçimle gelen eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak 2022’de görevden alınmıştı. Mart 2022 başında, bu fakültelerin başına, farklı üniversitelerde görevli dışarıdan ‘kayyım dekan’ atanmıştı.

Bu dekanlardan birisi de iktisadi ve idari bilimler fakültesine atanan, ‘siyaset bilimi ve kamu yönetimi’ alanında çalışan Prof. Dr. Murat Önder.

Önder, dekan olarak atandıktan sonra üniversitenin senato ve yönetim kurulu üyesi oldu.

Kendine özel kadro ilanı açtırdı

Buradaki gücünü kullanarak Ekim 2022’de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü için kendi özelliklerini koydurttuğu bir kadro ilanı açtırdı.

Önder, depremin ikinci gününde üyesi olduğu üniversite yönetim kurulu kararıyla söz konusu kadroya atandı. Böylelikle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeki kadrosunu Boğaziçi Üniversitesi’ne aldırmış oldu.

Kendini bölüm başkanlıklarına atadı

İktisadi ve idari bilimler fakültesinde üç bölüm var. Bunlar işletme, ekonomi ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Önder kendini Ekim 2022’de işletme bölümü başkanlığına, Kasım 2022’de ekonomi bölümü başkanlığına atamıştı.

Önder, işletme bölümü başkanlığını bıraktıktan bir hafta sonra, Ocak 2023’te, bu sefer kendini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü yani kadrosunu aldırmak istediği bölümün başkanlığına atadı.

Sonrasında ekonomi bölümü başkanlığını bıraktı. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü başkanlığınıysa hala sürdürüyor.

Yine kendini atadı

Önder’in görevlerine bir yenisi eklendi. Önder, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünün yönetim bilimleri anabilim dalı başkanlığına kendisini atadı.

Diken’in edindiği bilgiye göre Önder, dekan sıfatıyla üniversite rektörlüğüne yazdığı yazıda söz konusu anabilim dalı başkanlığına Prof. Dr. Murat Önder’in yani kendisinin atanmasını talep etti. ‘Kayyım rektör’ Naci İnci de bu talebi kabul etti. Önder, 31 Mart’ta anabilim dalı başkanlığına atandı.

Önder’in ayrıca üniversitenin kalite komisyonunda koordinatörlük görevi bulunuyor.

Böylelikle Önder, şu an aynı anda yedi görevi yürütüyor. Bunlar şöyle: