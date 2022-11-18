Boğaziçi’nde ‘kayyım’ dekan, fakültedeki üç bölümden ikisine kendini başkan atadı

Boğaziçi Üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi dekanlığına üniversite dışından ve tepeden inme atanan Murat Önder, kendini fakültedeki üç bölümden ikisinin başkanlığına vekaleten atadı.

Boğaziçi Üniversitesi. Fotoğraf: AA

Boğaziçi’nde seçimle gelen eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak’ta görevden alınmıştı. Mart başında, bu fakültelere farklı üniversitelerde görevli dışarıdan ‘kayyım dekan’ atanmıştı.

Bu dekanlardan birisi de iktisadi ve idari bilimler fakültesine atanan ve kadrosu Boğaziçi Üniversitesi’nde olmayan Prof. Dr. Murat Önder.

Önder, fakültedeki üç bölümden ikisi olan işletme ve ekonomi bölümlerine kendisini bölüm başkanı olarak atadı.

Bölüm başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Ekonomi bölüm başkanı Ünal Zenginobuz, 22 Ağustos’ta adına açılan bir disiplin soruşturmasının akabinde, soruşturma sonuçlanmadan görevinden üç ay uzaklaştırılmıştı.

Disiplin soruşturmasında geçen iddiaları reddeden Zenginobuz’a soruşturma açılmasının nedenlerinden biri de mahkeme kararına rağmen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlara girişinin engellenmesiydi. Söz konusu öğrenci de bu iddiayı yalanlamıştı.

Zenginobuz’un görevden uzaklaştırılmasıyla başkanlığı, bölüm başkan yardımcısı vekaleten yürütüyordu.

İşletme bölüm başkanı Metin Ercan da disiplin soruşturması sonucunda görevden uzaklaştırılmıştı.

Normalde, bölüm başkanları, bölüm içerisinde düzenlenen seçimle göreve geliyor.

Başkanların yerine kendini atadı

Önder, geçen ay, işletme bölüm başkanlığına vekaleten kendini atamıştı.

16 Kasım’da da Önder, kendini ekonomi bölüm başkanlığına vekaleten atadı. Bölüm başkan yardımcıları da gerekçesiz bir şekilde görevden alındı.

İktisadi ve idari bilimlerde üç bölüm var. Bunlar siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve işletme. Böylelikle Önder, fakültedeki üç bölümün ikisinin başkanı oldu.

Ekonomi bölümü akademisyenlerinden tepki

Ekonomi bölümü akademisyenleri, söz konusu atamalara şöyle tepki gösterdi: “Ekonomi bölümünde, bölüm başkanlığı, rektör yardımcılığı, üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği dahil olmak üzere üst düzey idari görevleri başarı ile yerine getirmiş ve gerekli tecrübeye sahip çok sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bölüm ve bilim dalı dışından yapılan bir atamanın makul bir gerekçesi yoktur. Prof. Dr. Önder’in kendisini ekonomi bölümü başkanlığına ataması akademik prensiplere, demokratik yönetişim ilkelerine ve temel etik değerlere aykırıdır.”

Önder haberimizi kaldırtmıştı

Diken, 8 Kasım’da Murat Önder’le ilgili bir haber yayımlamıştı. Haberde, Önder’in doktora tezindeki intihal ve kadrosunu Boğaziçi’ne aldırmak için kendi özelliklerini koyduğu kendine özel adrese teslim kadro ilanı açtırmasıyla ilgili iddiaları gündeme getirmiştik.

Haberimiz 11 Kasım’da, Önder’in talebiyle mahkeme kararıyla yayından kaldırılmıştı.