Boğaziçi İİBF’nin ‘kayyım dekanı’ kendisini bölümlere başkan olarak atamaya devam ediyor 

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanlığına üniversite dışından ve tepeden inme atanan Murat Önder, kendisini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne vekaleten başkan olarak atadı. Önder, dekanlık, iki bölümün başkanlığı ve senatoyla üniversite yönetim kurulu üyeliği koltuklarına sahip.

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Boğaziçi’nde seçimle gelen eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak’ta görevden alınmıştı. Mart başında, bu fakültelere farklı üniversitelerde görevli dışarıdan ‘kayyım dekan’ atanmıştı.

Bu dekanlardan birisi de İİBF’ye atanan ve kadrosu Boğaziçi Üniversitesi’nde olmayan Prof. Dr. Murat Önder.

Önder, fakültedeki üç bölümden ikisi olan işletme ve ekonomi bölümlerine kendisini bölüm başkanı olarak atamıştı. Geçtiğimiz hafta ekonomi bölüm başkanlığından istifa eden Önder, şimdi de kendisini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölüm başkanlığına atandı.

Normalde, bölüm başkanları, bölüm içerisinde düzenlenen seçimle göreve geliyor.

Murat Önder ayrıca, senato ve üniversite yönetim kurulu üyesi.

Önder, böylece bir yıl içerisinde dekanı olduğu fakültedeki üç bölümün üçünde de başkanlık görevi yaparak Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Diken’in haberini kaldırtmıştı

Diken, 8 Kasım’da Murat Önder’le ilgili bir haber yayımlamıştı. Haberde, Önder’in doktora tezindeki intihal ve kadrosunu Boğaziçi’ne aldırmak için kendi özelliklerini koyduğu kendine özel adrese teslim kadro ilanı açtırmasıyla ilgili iddialar yazıyordu.

Haber, 11 Kasım’da Önder’in talebiyle mahkeme kararıyla yayından kaldırılmıştı.