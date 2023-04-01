Boğaziçi’nde ‘kayyım’ dekan, kendisi için açtırdığı profesörlük kadrosuna atandı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisadi ve idari bilimler fakültesine dışarıdan atanan ‘kayyım dekan’ Murat Önder, kendisi için açtırdığı adrese teslim profesörlük kadrosuna depremin ikinci gününde atandı.

Boğaziçi Üniversitesi. Fotoğraf: Vikipedi

Boğaziçi’nde seçimle gelen eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak 2022’de görevden alınmıştı. Mart 2022 başında, bu fakültelerin başına, farklı üniversitelerde görevli dışarıdan ‘kayyım dekan’ atanmıştı.

Bu dekanlardan birisi de iktisadi ve idari bilimler fakültesine atanan, ‘siyaset bilimi ve kamu yönetimi’ alanında çalışan Prof. Dr. Murat Önder.

Kendine kadro ilanı açtırdı

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, 27 Ekim’de bazı bölümler için akademik kadro ilanı açmıştı. İlanlar adrese teslim denebilecek cinstendi.

İlanlardan birisi de siyaset bilimi ve uluslar ilişkiler bölümü içindi. Bölüm, ilanı onaylamamıştı. İlan, akademik kadrosu Boğaziçi’nde bulunmayan Murat Önder için açılmıştı.

Profesörler için açılan ilanın şartları şöyle:

“Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini ‘siyaset bilimi ve kamu yönetimi’ veya ‘kamu yönetimi’ alanında eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak. Öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl ders verme tecrübesi olmak. Karşılaştırmalı kamu yönetimi, sivil toplum, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yönetişim üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak.”

Önder, lisansını ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetiminden, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi kamu yönetiminden, doktorasını Florida State Üniversitesi kamu yönetimi ve politikasından aldı. Kurumların hepsi İngilizce eğitim veriyor. Önder, bu sayede eğitim şartını sağlıyor.

Önder’in özgeçmişindeyse ilgi alanlarının şunlar olduğu görülüyor: Karşılaştırmalı kamu yönetimi, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları, politika analizi, yönetişim ve yapay zeka. Önder, ilandaki ilgi alanlarını da karşılıyor. Önder’in belirten kategorilerde de yayınları bulunuyor.

İlan şartlarında ‘öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl verme tecrübesi olmak’ da yer alıyor. Şimdiye kadar Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinde ders veren Önder bu şartı sağlamıyor. Önder, söz konusu şartı sağlamak için önceki dönem Boğaziçi Üniversitesi’nde zorla kendisine doktora dersi açtırdı. İlgili kurullarda onaylatmadan doktora dersi açtıran Önder’in dersini herhangi bir öğrenci almıyor. Ders yine de açılmış gözüküyor.

Akademik kadro ilanı açma yetkisi dekanlarda ve senatoda bulunuyor. Alımları da belirledikleri usullerle yine bu kadro yapıyor.

Önder’in şu ana kadar kadrosu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeydi.

Diken, Önder’in kendi özelliklerini koydurduğu bir kadro ilanı açtırdığını 8 Kasım 2022’de haberleştirmiş, üç gün sonra da haber erişime engellenmişti.

Depremin ikinci günü atandı

Diken’in edindiği bilgiye göre Önder, üniversite yönetim kurulu (ÜYK) kararıyla ve rektörün oluruyla 8 Şubat 2023’te söz konusu kadroya atandı.

ÜYK, kayyım rektör ve kayyım dekanlar başta olmak üzere kayyım yönetimin kadrolarından oluşuyor. Önder, ÜYK’de de koltuk sahibi.

Kendini bölümlerin başına atamıştı

İİBF’de üç bölüm bulunuyor. Bunlar işletme, ekonomi ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler.

Önder, farklı zamanlarda üç bölümün de başkanlığına kendisini atamıştı. Şimdiyse sadece siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin başkanlığını yürütüyor.

Normalde, bölüm başkanları, bölüm içerisinde düzenlenen seçimle göreve geliyor.

Önder’in bir de senato üyeliği bulunuyor.